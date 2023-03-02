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（中央社記者劉千綾台北2日電）歐盟「碳邊境稅」預定今年10月起試行，為協助台灣企業因應，經濟部次長曾文生表示，爭取歐盟認可由台灣官方出具的電力排碳係數與再生能源憑據等，以及未來台灣徵收的碳費可以抵減歐盟碳邊境稅。

今年10月，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始試行申報，台灣企業像是金屬製品、扣件等製造業進入歐盟市場將受到影響。

經濟部次長曾文生今天出席國際永續典範企業ESG實踐研討會致詞時說，CBAM首度將碳稅當成邊境稅在徵收，「減碳這件事情突破主權疆界」，這將讓全世界企業遵守一致性規則。

為使國內企業順利接軌國際，曾文生表示，政府正與歐盟積極協商2件事情，第一，認可由政府出具的電力排碳係數、再生能源憑證等，不須再經過第三方驗證。

另外，因通過「氣候變遷因應法」，碳費規劃2024年開始徵收，曾文生說，希望在台灣收取的碳費可以抵減歐盟碳邊境費。

目前國內排碳量較大的產業進行製程減碳，但碳盤查技術因企業較不熟悉，仍是一大挑戰。曾文生說，希望「以大帶小」，把供應商的排碳算清楚，因為這牽涉到主要出口型企業每個產品的含碳量，目前以公協會為單位做碳盤查。

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至於服務業減碳，曾文生說，一棟大樓內的企業單位可以買到綠電，但如何用總電表計算使用的綠電，經濟部和台電在細節工作上仍需繼續努力；政府也在規劃將台糖的一些空間標租給民間經營綠電，讓中小企業更容易買到綠電。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，16年前在台灣推動ESG（環境、社會、公司治理），一路走到現在，去年參與企業累積營業額達新台幣36兆元，代表整個產業界都動起來在做ESG。面對碳稅可能增加企業成本，簡又新受訪坦言，大家都有「碳焦慮」，但會持續獎勵企業走向減碳淨零、接軌國際。（編輯：潘羿菁）1120302