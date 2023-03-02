【3.2役情最前線】美國務院特使： 中共以數十億美元散播假資訊 呼籲各國積極進攻 德龍頭媒體警告：人工智能或取代記者

德國最大出版集團警告AI或取代記者

近期流行人工智能ChatGPT，不知各位觀眾有否自己嘗試過和它談話，叫它幫你做一些資料搜集呢？ 這類的人工智能可以在幾秒內，撰寫一篇像樣的文章、散文和詩歌等，德國最大媒體集團斯普林格集團的執行長杜普納昨日在員工信中警告，指人工智能有機會直接取代不少記者，他認為人工智能比人類記者更加懂得整合資訊，所以如果各大媒體要繼續生存的話，便要花心機發展獨家新聞、做原創評論和專題報道。

而對於整個傳媒行業而言，在未來調查報道、富個人特色的專題報道和娛樂報道都會變得越來越重要，不過除了搜集資料外，記者仍然有一個工作是很重要、不可以拋諸腦後的，那就是查探事件背後的真實動機，這項工作就算有人工智能的出現，都唔會被改變的。

現時該集團有95％的利潤都是透過網上平台而賺取的，他認為人工智能的出現可能為人類帶來資訊革命，而集團的目標是在數年時間內完全電子化，所以在未來會開發不同的職位和刪減一些多餘的工種。 有網民表示，如果有一天人工智能可以到現場採訪，那些獨裁國家還能否打壓到這些人工智能的記者，阻礙它們報道真相呢？

中國外國記者協會指外媒被騷擾監視

昨日駐華外國記者協會FCCC發表了他們的2022年年度報告，報告指出去年外國媒體受到中共的嚴格限制、騷擾和監視。報告又訪問了來自30個不同國家和機構的102個成員。 有46％的外國記者在按照中共標準的無健康風險情況下，仍然被中共當局以健康和安全的理由阻撓他們採訪。另外中共當局的健康碼亦令外國媒體的記者有一段時間不可以自由地走動，當中有40％的外媒記者指，他們至少有1位消息人士因為與外媒聯絡而受到騷擾、拘留、盤問或要承受其他負面後果。有45％的記者亦表示他們在中國的同事亦受到疑似官方的壓力，令他們噤聲。

隨著中共放寬防疫措施和通關，不少外媒都指出，它們的記者仍等待中共發出的工作簽證和入境許可。在大陸封城時，不少記者離開了大陸，雖然有日本和歐洲的媒體最近就請了新的記者工作，不過他們卻擔心因為地緣政治的問題，令他們的簽證會被中共擱置。 有56％的傳媒機構指，它們在去年已經申請了更新記者的簽證，不過至今還未收到。

當中有六成的機構表示，它們理解簽證未審批的原因正正是與地緣政治有關。 報告指，中共一系列的國家級限制、不斷持續的電子監控和對中國大陸傳媒工作者以及對消息人士的騷擾，都代表著中國仍然未有真正的新聞自由。無國界記者早前亦發布2022年世界新聞自由指數，在180個國家當中，中共名落孫山，排第175。

有英國港人記者向大紀元表示，打壓外媒的情況在英國是不會發生，在以前的香港亦非常罕見。中共的特性是不論如何也要展示自己「偉光正」，不可讓別人知道自己的醜事，越打壓媒體越證明中共很心虛，不想外界知道大陸的問題。

布林肯見前蘇聯五國外長

昨日美國國務卿布林肯到哈薩克首都阿斯塔納，與五個前蘇聯成員國的中亞國家外長會面。它們分別是哈薩克、吉爾吉斯、土庫曼、烏茲別克和塔吉克。 布林肯指，現在沒有一個國家，特別是與蘇聯有關的國家可以忽視被俄羅斯入侵的威脅。俄羅斯除了構成領土方面的威脅外，亦會威脅到現時建基於規則的國際秩序和全球經濟。

布林肯又提醒他們，經過一整年的俄烏戰爭，現在與俄羅斯做夥伴已經沒有太多益處。而這五個中亞國家就表示，他們對俄烏戰爭的立場是中立的，不會支持俄羅斯入侵烏克蘭，亦不會與美國以及西方國家一起譴責俄羅斯。 布林肯事後在記者會表示，美國會堅定不移地支持哈薩克前途自決，而哈薩克外交部部長特列烏別爾季就感謝美國的承諾，但是哈薩克鑑於複雜的國際形勢，不會在親美和親俄之間二選一，會繼續按照自己國家的利益而做事。 雖然哈薩克和俄羅斯以及烏克蘭都有密切的歷史關係，不過哈薩克是不會被人利用、協助他人侵略其他國家或幫別人迴避制裁的。

今次是布林肯出任美國國務卿以來，第一次訪問中亞，他的外訪有否令俄羅斯添加更多的壓力，似乎要放長雙眼，再過一會兒才能知道。 標題：烏克蘭農地充滿毒素難復元 ＝＝ 俄烏戰爭爆發對身處香港的觀眾可能影響不太大，不過對於身處外國的香港人，相信或多或少都會受到影響的。號稱歐洲糧倉的烏克蘭估計有25％的農地都因為這次的戰爭而受到破壞，有部份農地更可能是不能復元，為全球糧食帶來警號。

烏克蘭在去年11月時，收復了南部城市赫爾松，有一個農夫向路透社表示，他回到家後發現，他們的農場已經成為廢墟，有兩部拖拉機不翼而飛，大量農作物亦失蹤，本身用以儲存農作物和機器的建築物要不是被燒了就是被人炸了；在農田中有不少地方都被人掘洞，而且遍地都是未爆的彈藥。這些本身肥沃的土地，看來也難以復元了。

有科學家對烏克蘭東部哈爾科夫州的土壤進行研究，發現土壤已經被武器和燃料中的水銀和毒素污染了。烏克蘭土壤科學和農業化學研究所根據樣本和衛星圖片估計，這次的戰爭已經令到整個烏克蘭有過千萬公頃的農地受到破壞。 土壤科學家、農民、糧食公司等廿多位專家向路透社表示，這次烏克蘭受到的污染和損害可能要數十年時間才能恢復，因為軍隊發炮打亂了微生物的生態系統，影響農作物的養份，而戰車輾過的土地亦會令植物根部難以茁壯成長。

中共被指以數十億散播假資訊

俄烏戰爭對全球造成如此大的影響，罪魁禍首除了俄羅斯外，中共亦被指為背後協助俄國。美國國務院全球參與中心特使James表示，中共用了數十億美元在全球散佈假資訊，當中包括協助俄羅斯洗白，把俄烏戰爭的原因歸咎於北約。 James是前美國總統克林頓的官員，亦曾在媒體工作，他指他除了想反駁中俄就俄烏戰爭的假資訊外，亦想採取積極的方法去攻擊這些假資訊，又呼籲不同國家不要包庇這些散播假資訊的人。 他指，散佈假資訊這回事，中共和俄羅斯都有參與，大家也拿了數十億美元做這些事情，不過中共的付出就更加多，而且中共還要是全球性地散播假資訊。

而美國和西方國家對假資訊的反應則很慢，所以他認為西方國家正面臨重大的挑戰，甚至乎是是遭受挫折。 他指對於非洲和亞洲的國家而言，俄烏戰爭根本是好遙遠的事；在南方世界，甚至有些國家認為俄羅斯並非入侵烏克蘭。他認為，如果大家真的要打擊中俄兩國的假資訊威脅，那大家就要結盟、團結和分工，要好像昔日一樣一起做事。

有網民表示，俄烏戰爭死傷無數，又嚴重影響大家的糧食供應，竟然還有國家為了自己的政治利益，花數十億去製造假資訊，幫助俄羅斯這個入侵者塗脂抹粉，整件事真是好噁心。

湖南婁底市教育局要求小學生交醫保被抨擊

湖南婁底市某縣的教育局最近要求所有小學生交醫療保險而被市民批評，這個教育局的手法真是好強迫性的。如果學生不肯交醫保的話，就要由老師墊支，老師之後可以在家訪時討回。 這些如此離譜的事，真是難以置信。根據《搜狐新聞》的資料，家長群中的老師更指這是縣政府和縣教育局會議的精神，所以要100％的完成任務。

這則新聞公開後，就惹起不少大陸市民的公憤，令當地的教育局立刻出來解釋，指那是學校對政府的政策有誤會，小學生是否交醫保都是自願的。有記者便打電話去婁底市教育局查詢，但是接聽電話的工作人員只表示他們現在正處理此事，之後會出通告說清楚， 有市民認為，這次事件反映出大陸的醫保因為疫情和核酸檢測已經花光了，3萬多億人民幣化為烏，所以才找小學生當磨心，迫家長付錢。小朋友是家長的心肝寶貝，中共最喜歡出這招來威脅大家。

北京市民鄭先生則認為，是地方政府拿了醫保的錢去搞防疫和方艙醫院一現在要討錢補回醫保的金額，故隨便找個原因命家長付錢。 亦都有網友認為，竟然連學校都要用小朋友當磨心，受害的不單是學生和家長，還有老師和學校，整個教育界都因此受損，真的很離譜。@