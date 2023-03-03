德国汽车制造商大众汽车受到投资者和人权活动人士的批评。此前，大众汽车中国区总裁拉尔夫·布兰德斯塔特(Ralf Brandstaetter)在最近视察大众汽车新疆工厂时声称，他没有看到任何强迫劳动的证据。

2月16日至17日，布兰德斯塔特在大众汽车合规和对外关系负责人的陪同下参观了大众汽车和中国上汽集团共同拥有的工厂。

“我可以与人们交谈并得出我的结论。我可以尝试验证事实(来自合资伙伴上汽集团)，这就是我所做的,我没有发现任何矛盾，” 布兰德斯塔特说。

尽管布兰德斯塔特如此说，但人权活动人士对该地区劳工标准的核实表示担忧，他们引用了新疆记录在案的侵犯人权行为，包括拘留营中的大规模强迫劳动。

总部位于华盛顿的维吾尔人权项目的执行董事奥马尔卡纳特(Omer Kanat)指责大众汽车优先考虑进入中国市场，而不是担心新疆的强迫劳动和暴行。

“继续进入中国市场是大众汽车所关心的——使用强迫劳动或在暴行中经营一家工厂并不是他们最关心的问题，”卡纳特告诉美国之音。

在给美国之音的一封电子邮件中，卡纳特敦促大众汽车与终止强迫劳动联盟进行对话，以便更好地了解维吾尔地区的实际情况。

“我们敦促布兰德斯塔特和大众汽车的其他部门与维吾尔地区结束强迫劳动联盟进行对话，以便他们充分了解该地区目前的实际情况，”卡纳特说。

据路透社报道，大众汽车的主要投资者德卡投资说，如果不能确保新疆的劳工标准，可能会导致违反供应链法等法律问题。

“无论布兰德斯塔特先生付出了多少努力，大众汽车都无法确定。这不仅会导致声誉风险，还会导致法律问题，例如供应链法，”德卡投资的可持续发展与公司治理主管英戈·斯佩奇说。

布兰德斯塔特在参观新疆大众汽车工厂时表示，他与7名工人进行了交谈，其中包括汉族、维吾尔族和哈萨克族。布兰德斯塔特说，他使用大众公司的翻译通过英语与他们单独沟通。此外，他说在不受政府监督情况下他在参观工厂时与其他一些工人进行了简短的讨论。

大众汽车发言人罗宾·阿施霍夫(Robin Aschhoff)在一封电子邮件中告诉美国之音，该公司认真对待其企业责任，并拒绝强迫劳动和一切形式的现代奴役，包括贩卖人口。

“大众汽车集团非常重视其企业责任。尊重人权是我们商业活动的道德基础，” 阿施霍夫说。“我们主张个人自由、公平的工作条件、开放的世界贸易、经济发展与和平共处，我们谴责任何形式的歧视。因此，我们反对强迫劳动和一切形式的现代奴役，包括贩卖人口。”

阿施霍夫强调，新疆工厂由一家合资企业经营，那里生产的汽车直接销售给大众汽车的经销商。

“该工厂由上汽大众合资公司的子公司运营。尽管这不是我们自己的工厂，但我们非常重视自己的责任，”阿施霍夫告诉美国之音。“我们同意我们的中国合资伙伴的意见，即在合资企业中必须遵守和保护基本价值观和法律。我们对此有自己的合规指南，这也适用于工厂。这是我们的基本原则。合资工厂生产的汽车直接卖给我们的经销商。”

谢菲尔德·哈勒姆大学人权和当代奴隶制教授劳拉·墨菲(Laura Murphy)对大众公司访问该地区期间获得的信息的可靠性表示担忧。

“在维吾尔地区不可能不受约束、不受监督地接触工人。公司高管无法获得有关像这样精心策划的访问的准确信息，”墨菲告诉美国之音。

她呼吁大众汽车对其供应链进行全面公开核算，并对中国的侵犯人权行为表明立场。

“大众汽车承认维吾尔地区的局势令人压抑，但该公司仍继续在那里开展业务。他们声称这是因为他们有合同，但合同并没有阻止他们退出俄罗斯，”墨菲说。“大众汽车也没有说明其从维吾尔地区采购的情况。他们需要对其供应链进行全面的公开核算。”