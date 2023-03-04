要追求底妝的精緻和完整，遮瑕是少不了的步驟之一，終於可以拿掉口罩以真面目示人的今年，又有哪些品牌推出遮瑕新品呢？一起看下去。

by Elina Chiang - 2023/03/04 更新

香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏

為了打造保養和彩妝的完整儀式，除了彩妝系列外香奈兒3/3上市的珍珠光感系列，包含了底妝及美白保養，其中就有2023全新登場的珍珠光采極淨持久遮瑕膏以及新一代的珍珠光感輕透防護粉餅。

珍珠光采極淨持久遮瑕膏推出5色選，主要針對斑點遮瑕，同時加強隔離紫外線，有高達SPF 40/PA+++的防曬係數，隔離環境污染因子附著於肌膚的機會，配方富含梔子花精萃油與植物角鯊烷成分，質地延展性佳，即便是眼周也能安心使用。

Dior迪奧超完美持久遮瑕乳

自從2020年上市就好評不斷的遮瑕乳更升級了！承襲超完美持久系列中的花萃成份（包含：鳶尾花萃、三色堇精萃、旱金蓮精萃、玫瑰果精萃），打造就像是保濕乳霜一樣的高延展質地，好推勻、不卡紋路，即便是臉上比較乾燥的眼周部位也能安心使用。

除了成分之外，新一代的超完美持久遮瑕乳將刷頭更新為超彈力斜角刷頭，再沾取遮瑕乳時用量更精準，上臉時也更加能夠針對細節的斑點、痘疤等等局部做使用，一共推出8個色選，讓不同膚色、不同需求的大家都能找到最適合的色號。

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TOM FORD時尚柔霧高訂遮瑕膏

時尚柔霧高訂系列原有飾底乳、粉底液和氣墊等產品，為了讓時尚柔霧高訂系列更臻完整，2023年推出了時尚柔霧高訂遮瑕膏，有鑒於Tom Ford先生對於光影運用、立體結構和對稱平衡的執著，這款遮瑕膏一共推出冷色調、中性色調、暖色調共10個不同色選，不僅能針對不同色調、深淺的膚色進行精準遮瑕，也能用於提亮或修容使用。

這款遮瑕雖然是固體膏狀，成分中添加了玻尿酸和維他命E打造水潤、服貼粉體，推開後質地宛如奶油般好推、服貼，再運用3D 立體柔霧科技打造空氣感輕盈霧面妝效，運用指腹可以大範圍的提亮、修容，運用遮瑕刷則能針對痘疤、斑點、局部小範圍暗沈更加精準的遮瑕。

2023遮瑕推薦參考價格 香奈兒珍珠光采極淨持久遮瑕膏 SPF 40 / PA+++（共五色），NT1,550

迪奧超完美持久遮瑕乳（共八色），NT1,650

TOM FORD時尚柔霧高訂遮瑕膏（共十色），NT2,500

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。