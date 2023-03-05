陰霾籠罩北京 中共兩會遇10年來最重污染

【新唐人北京時間2023年03月07日訊】中共當局每逢「兩會」等重大政治活動，都會預先嚴控工業的廢氣排放，營造出所謂的「兩會藍」等「好天氣」。儘管如此，今年中共兩會期間，整個北京市籠罩的一片霧霾中，空氣污染是過去10年來最糟糕的一次。

美國彭博社援引美國大使館的監測資料，3月5日中共人大開幕期間，北京的PM2.5空氣汙染物數值飆升至每立方公尺182微克（micrograms），達到重度污染，「有害健康」。

報導指出，這是美國大使館統計北京空氣污染數值10年來，中共兩會期間污染最嚴重的狀況。3月5日拍攝的北京照片也顯示，整座城市壟罩在典型的霧霾中，灰茫茫一片，不見藍天。

大陸《財新網》也報導，3月3日，京津冀及周邊地區部分城市出現PM2.5超標；4至5日，污染程度逐步加重，多個城市達到中度污染。5日白天，太行山沿線及環渤海多個城市出現短時中至重度污染，截至當日10時，北京、保定、唐山、廊坊等城市共出現39個小時的短時重污染 ，3月6日，截至11時，北京、天津，河北石家莊、唐山、邯鄲、邢台、保定、滄州、廊坊、衡水等10個城市的空氣質量指數（AQI）超過200，達到重污染。

彭博社報導，今年北京並不是沒有提前準備「藍天」策略，工業重鎮唐山，從一週前就開始限制鋼鐵廠生產，減低污染物排放。但是由於風向、氣候等綜合因素，沒見效果。

根據中國國家大氣汙染防治攻關聯合中心的預報，這樣灰濛濛的天氣預計將持續10天。

近些年來，北京空氣污染嚴重，常常受陰霾籠罩，遇重大活動時，中共往往會通過化學等反應，人為製造藍天白雲的「好天氣」。一旦活動結束，霧霾又立即籠罩了北京。

以2014年為例，為保障APEC會議期間空氣質量，京津冀區域提前兩週採取了一系列「史上最嚴」措施：各地黨政一把手親自挂帥指揮調度；河北2000多家企業臨時停產，1900多家企業限產，1700多處工地停工；京津冀8個以上城市採取單雙號限行政策，公車封存70%；APEC會議期間北京放假調休6天。

但一旦活動期結束，超常規管制措施解除，積壓的企業生產訂單、工地施工進度、機動車出行需求會集中性釋放，從而造成污染物的快速爆發式排放。空氣質量會迅速惡化，且惡化的程度較活動期間空氣質量改善的程度更為嚴重。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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