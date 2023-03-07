【短訊】中共兩會期間 北京空氣污染嚴重

【新唐人北京時間2023年03月08日訊】中共兩會期間，北京的空氣污染，也越發嚴重，不少市民出行不便，引發民眾對健康和環境污染的擔憂。

週二，北京空氣質量指數AQI連續第三天爆表，超過200。雖然是晴天，但整個京城依籠罩在陰霾下，周圍朦朦朧朧，能見度很低。

不得不出行的北京民眾，只好戴上口罩防護。

北京居民Michael Shen：「怎麼樣都要出行，其實，當然天影響人的健康，但是健不健康那都得出來啊，只是多帶口罩而已。」

靠近北京的天津以及河北唐山等城市，近日也出現短時重度污染，紛紛啟動了空氣污染預警。

每逢「兩會」等重大政治活動，中共都會嚴控廢氣排放，車輛限行。工業重鎮唐山為減低排放，一週前就開始限制鋼鐵生產。儘管如此，今年中共想要營造的所謂「兩會藍」也沒有出現。

北京居民Yu Yue：「我認為在平時的時候，相關部門也需要注意，就是空氣的治理，不應該有所放鬆。」

十年以來，最糟糕的兩會空氣質量再次引發人們對環境惡化的擔憂。

新唐人電視台記者于良、明玉綜合報導

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