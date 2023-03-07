中共兩會期間訪民遭監控 苦不堪言

【新唐人北京時間2023年03月08日訊】中共兩會期間，對訪民嚴加監控，不少人因此失聯或失去人身自由，不能出外打工、還有的連送孩子上學都不能，苦不堪言。

最近，訪民圈裡傳出消息：上海李雪梅失聯快一個月；張惠仙被政府雇用的黑社會人員24小時跟蹤；江蘇南通張艷被非法限制人身自由，視頻中看守她的人坐在一輛車裡；太原村民張東保被多名穿保安制服的人堵在家門口，不讓出行。

太原村民張東保：「你們不要在這兒限制我的人身自由。喂！你們為什麼在我家門口，剛才堵我的車，不讓我送孩子上學，不讓我出去賣菜。」

安徽宿州盛曼因舉報當地一處違法建築，被派出所工作人員暴力毆打，右腿受傷嚴重，反映四年沒人管，兩會期間失去自由。

安徽訪民盛曼：「我身分證被他們搶了，把人逼得人沒辦法活了，24小時看著，走一步跟一步，就是不解決問題。」

江蘇南通沈建芳的先生剛動完肺部手術，在休養期間，因無法忍受當地政府僱人監視，3月3日夫妻倆出外旅遊，遭到暴力綁架。

江蘇訪民沈建芳：「2月24日開始，好多人在我們家樓下監視我們家，騷擾我們。我老公受不了，我就帶著我老公到常州遊玩。剛上車子，街道幾個人過來，暴力強行要放到他們車上，我老公身體不好，受到傷害，當時就喘氣得厲害。」

杭州訪民李青在每年兩會都失去自由，她因為工作環境污染，造成她患重度職業病，維權十多年，至今沒人管。

杭州訪民李青：「我因為身體不好走不動，所以我從來不去旅遊。3月1日開始被非法拘禁在家裡，前後門四個人嘛，三班倒，有10多個人吧。看病，他們押送，全程陪同。」

北京葉洪霞披露，她拒絕被當局帶走「旅遊」，從2月24日起，警方派人蹲守在她家樓下。

北京維權人士葉洪霞：「從2月24日，我就被上崗了，樓下就有管控的人員，一直到現在（被）限制出行。我朋友來我家作客，不小心摔傷了，急診去了，然後去掛骨科門診複查的時候就不讓去了。」

新唐人電視台記者熊斌、鐘元採訪報導

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