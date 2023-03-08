【禁聞】中共氣球計劃 核心人物和生產廠家浮現

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【新唐人北京時間2023年03月09日訊】中共高層在兩會之間點名批評美國引發外界對兩國對抗衝突的議論。早前中共「間諜氣球」入侵美國領空被擊落事件再次被提起，中共高空氣球行業的核心人物和主要參與廠家也被媒體起底。

2月4號，美國軍用飛機在南卡羅來納州海岸擊落了一個間諜氣球。

白宮指稱氣球擁有資訊蒐集能力，還表示氣球入侵美國領空是中共軍方所指揮。

中共多年來進行臨近空間（Near space）軍事研發的更多內幕，隨之被陸續曝光。

《紐約時報》披露，一個名叫武哲的科學家商人，是中共高空氣球領域研發的核心人物。

早在2019年7月，武哲和他的團隊研發的「飛雲號」無人飛艇，就已經完成環球飛行。

當時擔任北京航空航天大學研究院院長的武哲對《南方日報》稱，「飛雲號」實現了將大量可操縱氣球送入地球平流層的里程碑，可應用於環境污染監控和空中偵察。

2019年8月，中共廣東省委省政府移動發布平台、南方報業新聞客戶端「南方+」刊出的飛艇運行軌跡顯示，「飛雲號」很可能有經過了美國南部。

大紀元專欄作家王赫表示，中共在常規軍事科技領域落後於美國，所以多年前已經開始大力發展氣球項目，試圖在被西方忽視的「近太空」實現軍事主導。

大紀元專欄作家王赫：「它覺得它在這方面的科技比西方領先了，所以說非常的囂張的對美國、對全球很多的國家和地區進行了什麼氣球偵探，建立了個什麼氣球艦隊。它的很多措施，它其實最後都指向了超限戰，指向了軍方。在這點上，中共的侵略性，它只是說是越來越強，也會是越來越暴露。」

武哲曾參與設計噴氣式戰鬥機，也一度是中共總裝備部科技委兼職委員、隱身技術專業組組長，曾獲得「軍隊科技進步三等獎」。

近20年來，武哲一直在研究高空無人飛艇。

早前美國將6家中國企業列入了黑名單，指控他們提供飛艇、氣球或相關部件給中共軍方收集情報。

武哲正是其中3家公司的創始人或大股東。它們是北京南江空天科技公司、銥格斯曼航空科技集團和山西銥格斯曼航空科技集團。

2015年，央視播出北京南江空天科技公司製造和施放氣球的紀錄片時，還毫不避諱稱氣球屬於軍民兩用。

還有一間被美國列入了黑名單的東莞凌空遙感科技公司，則申請了數十項專利，包括可操作的平流層氣球和輕質高強度飛艇材料。

武哲是東莞凌空的監事，也是上級公司——東莞北航研究所的所長。

台灣國防資源與產業研究所所長蘇紫雲：「解放軍他們有非常多人有這種掩護的身份，譬如說會用學者。在美國被FBI發現，就是在入境美國申請學校的時候隱匿解放軍的身份。在中國境內要製造一些這種帽子公司，來掩護他軍事的需求我想是更為容易的。所以這個就是制裁這6家企業，跟背後的負責人都只是這整個系統的冰山之一角。」

外界猜測，這次被美軍擊落的氣球很可能是湖南省株洲橡膠研究設計院製造。

株洲橡膠隸屬中國化工集團，是軍工配套產品開發、研製、生產單位，生產了全國氣象站3/4的氣球，被稱為中國氣象氣球領域的華為。

黨媒《環球》雜誌的文章稱，臨近空間是「軍事化新陣地」，取得臨近空間飛行器方面的優勢，有助於在未來戰爭中掌握主動權。

台灣國防資源與產業研究所所長蘇紫雲：「民主國家也在發展這種近空的這種氣球或是飛行器，可是民主國家都一樣，就是會受到自己法規的限制，所以不可以去隨便侵害他國領空。就是同樣的科技，只要落到中共手裡，可能就變成是使用的正當性和合法性的問題，那就變成一個威脅了。」

美國方面已經和盟友分享從擊落的氣球中收集到的資訊，也呼籲世界各國提高警覺，嚴防中共間諜氣球入侵。

編輯/李明飛 採訪/ 駱亞 後製/葛雷

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/03/08/a103664785.html