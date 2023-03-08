在中國 A 股市場，女性企業家占比正在上升。

根據數據顯示，截至 3 月 6 日收盤，A 股市場中，董事長為女性的上市公司有 322 家，占全部上市公司董事長總數的 6.3%。322 位女掌門人掌管公司總市值達到 3.7 兆元人民幣，年齡分布從 25 歲到 81 歲。

A 股市場有 4 位女性董事長未超過 30 歲。其中，春立醫療的董事長史文玲年齡最小，僅有 25 歲，掌管公司的市值超過 120 億元。在年齡結構上，50-59 歲的女性董事長占比最多，有 161 人，掌管超過 2 兆元市值。

其中，派林生物董事長付紹蘭現年已 81 歲，其於 2021 年 3 月當選為公司董事長，任職至今，是目前 A 股公司最年長女性董事長，所在公司市值超過 163 億元。

全球大型企業的高管層中有多少女性董事？國際指數編制公司 MSCI 報告顯示，2016 年至 2021 年間全球平均女性董事占比從 19.1% 上升到 29%。其中，美國、中國大陸、英國等主要經濟體該項數據都有 5-10 個百分點的增長。

近日，MSCI ESG 發布的《女性董事比例進度報告》評估了 2022 年全球最大企業高管層的性別多樣性情況。2022 年，女性擔任董事席位在 MSCI 全球指數成分股中達到 24.5%，較 2021 年的 22.6% 有所上升。MSCI 全球指數中有 11.2% 的公司董事會成員均為男性，較 2021 的 14.2% 有所下降。

報告顯示，在中國 622 家成分股企業中，有 155 家沒有女性董事，占比 25%。按市值排名，前 25 大沒有女性董事的成分股企業大部分都在亞洲和中東，其中 12 家都是中國企業。

亞太區大多數主要市場的董事席位中女性占比有所增加。中國大陸增長 1%，從 2021 年的 13.80% 上升至 2022 年的 14.80%；香港增長 2.6%，日本增長 2.9%，新加坡增長 3.4%，韓國增長 4.1%。

此外，據了解， 除採用立法形式明確女性董事的比重，香港交易所 (HKEX)、納斯達克交易所 (Nasdaq)、新加坡交易所 (SGX) 等監管機構也通過發布相關規定，例如修改公司治理守則及信息披露規則等，驅動上市公司提升董事會性別多樣性。