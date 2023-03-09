比紐約大一倍！印尼興建新首都

【新唐人北京時間2023年03月10日訊】由於雅加達存在嚴重污染及過度擁擠等問題，印度尼西亞正在叢林地區 打造一個新首都，面積相當於紐約市的兩倍。目前正在籌集建設資金。

在這片鬱鬱蔥蔥的丘陵地區，將誕生印度尼西亞的新首都——「努山塔拉」（Nusantara）。

建造努山塔拉的浩大工程，從去年年中就已啟動。她將是一座「可持續的森林城市」，將環境作為發展的核心，包括使用可再生能源、綠色建築、並進行智能化廢物管理。

這一切都是因為印尼現在的首都雅加達，不僅過度擁擠、污染嚴重，而且容易發生地震並迅速沉入爪哇海。印尼當局迫切希望從根本上解決所有這些問題。

印尼國家首都管理局負責人Bambang Susantono：「努山塔拉是未來的城市。它不是一座規劃到未來5年的城市，而是規劃到2045年。」

不過，這一項目也被批評破壞了環境，並有可能導致原住民失去賴以生存的家園。

原住民社區領袖Sibukdin：「我們的土地是被強行奪走的，（政府）強行付給我們錢，而且價格不合理。我們的願望是留在這塊飛地內。」

官員們已經承諾，將會尊重原住民的權利，並對失去家園的人進行補償。

截至2月份，新首都的基礎設施建設已經完成了14%。

總統府等關鍵建築的建造，預計將在2024年8月之前完工。

Bambang Susantono：「我們很樂見，這座城市不僅宜居，而且很可愛。它將成為一座充滿活力的城市，而不僅僅是我們的政府城市。」

印尼政府計劃在明年8月17日獨立日這一天，為新首都舉行落成典禮。

新唐人電視台記者顏抒綜合報導

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