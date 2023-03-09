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（中央社記者韓婷婷台北9日電）櫃買中心為響應國際婦女節及「2023年性別平權敲鐘活動 （Ring the Bell for Gender Equality 2023） 」，由董事長陳永誠及總經理李愛玲偕同員工，以敲鑼儀式展現櫃買中心對性別平權支持及推動性別平權決心。

國際婦女節「性別平權敲鐘」活動始於2015年，今年來到第9屆，由世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）攜手世界銀行（World Bank Group）、聯合國永續證券交易所倡議組織（SSE Initiative）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UN Women）等國際組織共同發起，以推動聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第5項性別平權為宗旨，並號召WFE會員共同響應，今年全球共有123家交易所及集中保管機構報名響應。

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櫃買中心表示，長期推動及落實性別平等友善政策，促進職場多元包容，保障員工不因性別等非關專業因素而影響其職涯發展機會。目前櫃買中心女性員工比率約為56%，女性擔任高階主管比率達近4成。

櫃買中心同時對外積極宣導上櫃、興櫃公司重視性別平等及落實相關措施，包含於年報中加強揭露性別平等政策及董事會多元化等有關資訊，更於上市櫃公司「公司治理評鑑」指標將女性董事席次比率納入評鑑項目。（編輯：林興盟）1120309