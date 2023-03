請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者張雄風台北9日電)根據國際期刊研究,發現從2005年後海洋塑膠微粒數量快速增長。截至2019年,上層海洋塑膠微粒換算成重量約是230萬噸。學者認為,「海洋中塑膠微粒比魚多」這句話有可能發生。

國際期刊「公共科學圖書館:綜合」(PLOS ONE)今天發布最新研究「成長中的塑膠煙霧,當前估計有超過170兆個塑膠微粒漂在全世界的海洋中--需要緊急解決方案」(A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world's oceans--Urgent solutions required.)

研究的採樣地點涵蓋北大西洋、南大西洋、北太平洋、南太平洋、印度洋與地中海,追蹤1979到2019年間海洋塑膠污染的數據,發現從2005年之後海洋塑膠微粒數量快速增長。

研究中提到,1990年前檢測到含塑膠微粒的樣本很少;1990年到2004年間,樣本有大量增加,但並未發現明確的趨勢;2005年後則大量增長。可能的原因之一是2004年之前儀器沒有這麼進步,但2005年後檢測儀器精進、選擇較多、技術較好,所以檢測到的樣本也比較顯著。

根據估計,2019年全球上層海洋(0至200公尺)的塑膠微粒數量約171兆個(82兆至358兆個塑膠微粒間),換算成重量約是230萬噸。研究團隊呼籲國際上應有具法律約束力的政策或全球性條約,來解決海洋中塑膠微粒數量大幅增長的問題,並從源頭減量。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所助理教授許瑞峯於 台灣科技媒體中心發文表示,由於早期尚未掌握塑膠的風險,也尚未建置塑膠回收系統,導致塑膠廢棄物因管理不當直接排放至自然環境中;然而,至今仍有近20%的塑膠廢棄物持續被排入環境中,制定和落實更有效力的管理措施和法規有其必要。

許瑞峯認為,海洋漁獲量持續受人為過度捕撈和氣候變遷而減少,而塑膠微粒於海洋環境中的累積則因塑膠使用量增加而加劇,這一消一長之間,「海洋中塑膠微粒比魚多」這句話非常有可能發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱!

許瑞峯提到,目前台灣周遭海域已發表的海漂垃圾和塑膠微粒實測數據仍然較少;事實上,台灣河川出海口的污染物累積和傳輸常受河川的流量、潮汐的變化和降雨的強度所控制,而進入海洋後也會受複雜的海流(如黑潮和中國沿岸流)和強勁的季風所影響。

許瑞峯建議,要解析台灣周遭複雜的水體環境,應針對塑膠微粒的熱點與流場在不同季節的關係進行研究。(編輯:管中維)1120309