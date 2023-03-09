3月10日兩岸掃描

【新唐人北京時間2023年03月11日訊】接下來是今天的兩岸掃描。

習近平連任 沙塵暴襲京城宛如末日

3月10日，習近平連任中共國家主席當天，北京遭遇沙塵暴襲擊，天空一片昏黃，太陽卻變成了藍色。

北京居民劉小姐：「是早上，也是早高峰的時候，是漫天黃土，一出門全都是黃的。」

有網友稱，「今天習宣布就職後，下午馬上重度沙塵暴，北京好幾年沒見過這麼嚴重的沙塵暴了。」

北京市氣象台當天中午發布沙塵藍色預警。根據環境監測部門的數據，10日下午2點左右，北京市六區的PM10濃度為每立方米272微克，當晚空氣質量為中度至重度污染。

父親兩會期間病逝 胡佳未能見最後一面

3月9日，知名異見人士胡佳的父親在北京病逝。每年中共召開兩會，胡佳都會被警方強制「旅遊」。今年3月4日，當局不顧胡佳的父親已處於彌留之際，仍把胡佳強制帶往山東「旅遊」，使其無法照料病情惡化的父親。據推特網友（@wswm7212151）披露，「好在臨終前胡佳在醫院送他父親最後一程。」胡佳因捍衛人權，多年來遭到中共當局嚴密監控和打壓，2008年被以「煽顛罪」判刑3年6個月。

2月份獲知19名法輪功學員被迫害致死

根據明慧網報導統計，僅2023年2月份獲知的，就有19名法輪功學員被中共迫害致死，其中在2023年被迫害致死的有5人，2022年有8人，其他年份6人。19人中包括年僅30歲的前四川廣播電台青年主持人龐勛，龐勛生前被冤判5年，在樂山嘉州監獄遭到殘酷迫害，遺體傷痕累累。昆明86歲的老年法輪功學員李培高被雲南省第一監獄迫害四年，出獄前突然去世。

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