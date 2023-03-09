中國新聞快報： 中共兩會 沙塵暴襲北京 如「世界末日」

【新唐人北京時間2023年03月11日訊】中共兩會之際，北京異象頻傳。3月10日，北京遭遇沙塵暴的襲擊，暗無天日，還驚現藍色太陽的奇觀。來看今天的《中國新聞快報》。

沙塵暴襲北京 驚現藍太陽 恍如「世界末日」

3月10日，中共高層換屆之際，沙塵暴襲擊北京，天空霧霾籠罩。

視頻顯示，北京市天空一片昏暗，沙塵瀰漫，空氣嚴重污染。

網友紛紛驚呼：「真是暗無天日，如同世界末日」。

除了沙塵暴，3月10日下午，北京還驚現藍太陽的奇異天象，天空的太陽罕見地變成了藍色。

當天中午，北京氣象台發布了沙塵藍色預警，聲稱10日下午2點至夜間11點，還會有沙塵天氣。

備受爭議 王滬寧出任中共政協主席

10日下午，中共兩會宣布新一屆政協領導層名單。排名第四的中央政治局常委王滬寧，出任中共政協主席。有消息人士透露，王滬寧將負責對台統戰，習近平希望他能包裝出一套新理論，替換破產的「一國兩制」。

會議還宣布，23人為政協副主席，包括統戰部部長石泰峰和國務院副總理胡春華等，王東峰為政協副主席外兼祕書長，另外299人為全國政協常委。

趙樂際掌人大 曾被指涉陝西兩大案遭習敲打

同一天，中共人大會議宣布，中央政治局排名第三的趙樂際，為全國人大常務委員會委員長。

媒體披露，趙樂際是在江澤民、曾慶紅的提拔下擔任省長和書記等要職，而當時江、曾提拔官員的重要標準是，積極追隨他們迫害法輪功。

2007年3月，曾慶紅將趙樂際調任陝西省委書記。在陝西省工作的五年，趙樂際是陝西省迫害法輪功的第一責任人。

趙樂際還被指深度捲入「陝西千億礦權案」和「秦嶺違建別墅案」等腐敗大案。消息人士透露，習近平曾以這兩個大案敲打趙樂際。

中共通過國務院機構改革方案 竟有一票反對

3月10日，中共「國務院機構改革方案」以2951票贊成，1票反對，在兩會通過。

這項所謂改革方案涉及多方面內容，包括組建中央科技委員會、國家金監總局、國家數據局以及將國家信訪局調整為國務院直屬機構等等。

評論人士分析，中共所謂的「機構改革」只不過是強黨弱政、加強極權的手段。與此同時，全網紛紛議論，投了這一票反對票的人，到底是誰？要為他點讚。

美國新冠溯源之際 中共瞞疫高官現身引關注

在美國再次對中共病毒溯源之際，曾在疫情初期被撤職的湖北省委書記蔣超良，以湖北省代表團副團長的身分現身兩會，引發關注。

2019年年底，新冠病毒疫情在湖北省武漢市爆發，而後傳播到中國和世界各地。有媒體披露，當時以蔣超良為核心的地方官員，與中共高層沆瀣一氣，先是隱瞞疫情，在大爆發後又應對不力，導致疫情迅速蔓延。後來，蔣超良等地方官成為替罪羊，突然被當局免職。

中國各地「甲流」疫情近期迅速升溫，醫院裡人滿為患。

3月10日，中國知名的傳染病專家張文宏，在接受媒體採訪時坦言，第二輪新冠疫情可能還會出現。

針對「甲流」，張文宏建議，免疫力低下的人群在公共場所應佩戴口罩。

民間出現質疑聲浪，認為當局所說的「甲流」其實就是新冠。

新唐人電視台記者趙鳳華、明玉綜合報導

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