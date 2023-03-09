【秦鵬觀察】習近平連任 黃沙漫捲 股市飄綠

【新唐人北京時間2023年03月11日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間3月10日，京港台時間3月11日。

今天焦點：習再次登基，漫天黃沙席捲北京，股市飄綠，天賜祥瑞？美國重量級參議員，也為他送上一份大禮。

眾多網友聯想了同一天成為臨時大總統的袁世凱，那麼，習近平真的可能變成短命的「洪憲」皇帝嗎？

習近平三連任 漫天黃沙 美國送大禮！

北京時間3月10日，中共第十四屆人大第一次會議，習近平以2952個出席代表的全票，連任國家主席和中央軍委主席，成為中共建政七十多年歷史上的首個三度當選的最高領導人。雖然毫不意外，但一塊石頭落地，還是讓人感受到了習皇登基的正式鐘聲。

中國國內和國際媒體紛紛報導。但是，在中國國內的社交媒體，以及海外華人圈，卻幾乎不約而同、心照不宣地傳著這樣三件大事：

一、歷史上的今天，1912年的3月10日，袁世凱就任中華民國臨時大總統。3年多後，試圖稱帝，失敗，鬱鬱而亡。

二、中共國首度北京，天降異象，3月10日，北京市漫天黃沙，核心區的建築物，被遮擋模糊不清。有中國網民戲稱，祥瑞，北京今日「黃袍加身」。

二天前的3月8日傍晚，中央氣象台發布2023年首個沙塵暴藍色預警，持續至今。北京及周邊於10日下午起出現沙塵天氣，被國家大氣污染防治攻關中心預計將為重至嚴重污染水平。

中國人講究天人合一，認為大事件往往對應著天象變化。一貫自許無神論的中共，也是深諳此理，所以每到重大節日，都會運用科技手段敢於天氣，刻意營造奧運藍、APEC藍、閱兵藍、兩會藍等，以彰顯天意在黨。

對此，小粉紅們也體察黨媽的微妙心理，甚至還不惜用PS的方式，剪輯處理了大雁北飛，組成黨徽的祥瑞之兆，可惜，被眼尖的網友給發現了。

此次黃沙漫捲，陰霾密布，讓我想起中國著名的預言書《推背圖》第四十六像，讖曰：「黯黯陰霾，殺不用刀；萬人不死，一人難逃。」頌曰：「有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁；東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮。」

而白頭翁，有很容易讓人想起雙羽四足，想起繁體字的習近平的習。

天降異象，應在何處，我們回頭繼續觀察。

三、3月4日，新疆和四川發生地震。

關於地震，黨媒新華網有記載「古代如何抗震救災？皇帝第一反應是頒『罪己詔』」。該文還引述了清朝聖祖皇帝康熙在地震後的一段「罪己詔」文字：「朕薄德寡識，愆尤實多。遘此地震大變，中夜撫膺自思，如臨冰淵，兢惕悚惶，益加修省。」

當然，黨媽為了證明自己是純種的無神論同時又體察民情，趕緊打補丁說：

清聖祖的「罪己詔」看似「心裡話」，實是忽悠所謂上天和欺騙百姓的把戲。但「天下第一人」能向天下檢討施政得失，提醒各級官員好好為百姓辦事，主觀上也是一種進步，對安撫災民情緒還是相當有用的。

當然，3月10日，皇上加冕這一天，祥瑞之兆還有很多，比如，中港股市一點二也不講政治，竟然全部飄綠。其中，大A股：滬指收跌1.4%，深成指收跌1.19%。港股：恆指跌3.1%，恆生科技指數跌4.3%。

天瑞之外，還有異邦送來「賀禮」。

比如，美東時間今天（10日），參議員霍利（Josh Hawley）發起的「COVID-19溯源解密法案」獲得了眾議院通過，該法案前一天還在參議院通過，要求美國政府必須公布和武漢病毒所相關的信息。由於都是全票通過，這意味著法案已成事實，就等美國總統拜登最後簽字頒布了。

也就在這個情況下，霍利發表了一份公開信，作為給習近平的登基大禮。信中說：

尊敬的習主席：

今天，美國眾議院跟隨參議院一致通過了我的解密美國政府關於COVID病毒來源的情報的法案。我知道你對這個法案非常感興趣，因為你自己的共產黨官員已經寫信給我的辦公室，要求我們放棄它，這封信是用他們一貫的說教、愚蠢的風格寫的。

但該法案很快將成為法律，除非你能說服拜登總統否決它。時間不多了，說出你在向世界傳播COVID中的作用吧。

回顧歷史：袁世凱「登基」

其實，1912年的時候，當時掌握重兵的北洋軍閥頭領袁世凱，是在風光無限中，上任臨時大總統的。他之前用實際行動逼迫清帝退位，用和平手段實現了孫中山先生倡議的五族共和，還通電擁戴共和，支持憲法治理國家，所以得到了廣泛支持，孫中山也一度真心實意願意退位讓賢。

當然，問題就來了，功勳卓著的袁大總統，怎麼在短短的3年多時間，把登基變成鬧劇，最後身敗名裂的呢？今天的皇上，會不會也走上這條路呢？

很多人可能不知道，袁世凱稱帝，有三個出人意料：美國等國家支持，大多數文武百官、包括蔡鍔將軍等軍人支持，國民代表則100%支持。

首先，美國等是支持的。

1915年，《二十一條》交涉剛剛結束，「共和不適於中國國情」的言論就不斷在社會上傳播。8月3日，由通曉中國事務的前哈佛大學校長查爾斯‧艾略特為袁世凱安排的美籍憲法顧問古德諾教授，發表《共和與君主論》稱：「……大多數之人民智識不甚高尚……由專制一變而為共和，此誠太驟之舉動，難望有良好結果……總統繼承問題，尚未解決……他日或因此種問題釀成禍亂，如一時不即撲滅，或馴至敗壞中國之獨立……中國如用君主制，較共和制為宜，此殆無可疑者也。」

翻譯成今天的話，大意就是，中國人大多數素質不行，並不支持西方的共和憲政，所以中國還是實行君主制的好。這樣有利於國家獨立，社會安定。

其次，當時文武百官、各省督軍，包括後來第一批出來反叛的蔡鍔、唐繼堯等，都是堅決支持袁世凱稱帝的。

可是，這麼多、這麼強大的支持，袁世凱稱帝，怎麼會失敗呢？我們今天就來照照歷史這面鏡子：

1915年8月19日，楊度串連一些名人包括嚴復等，成立籌安會，聲言「共和不適用於中國」。他認為國家必須「定於一」——當然不是「定於一尊」，但意思一樣，就是說國家要有一元化的最高領導人，才能安定，在安定的環境中才能立憲，並逐漸富強。楊度還提出了兩個論據，來證明只有實行君主立憲才能救中國。其一：中國人文化程度低，共和難以立憲，只有君主才能立憲，與其名共和真專制，不如名正言順君主立憲。其二，共和國選舉總統時，容易發生動亂。

當然，有意思的是，這個楊度後來成為了中國共產黨員。而且這個楊度，還有一個地方很奇葩，支持過孫中山，營救過李大釗，一生的志願就是當一名出色的帝王師。

這個民國奇人，讓我想起一個現代人，中共的三朝帝師王滬寧。據說，王滬寧在它的政協主席的新崗位上，將負責設計一個嶄新的對台策略，替代之前的「一國兩制」。——有點跑題，我們繼續說袁大總統哈。

除了楊度等文人，袁世凱還受到了大批軍官的支持，比如《全國護軍使勸進稱帝文書》，全國各省督軍都有簽名，包括雲南代表蔡鍔和唐繼堯。當然，我們知道蔡鍔將軍當時在北京寄人籬下，不得不有此表態，還表現得非常忠誠，大有今天李鴻忠書記「忠誠不絕對，等於絕對不忠誠」的氣概。

8月23日，成立後的「籌安會」，召集各省文武官吏和商會團體進京，商討國體，文武官吏除少數表示擁護共和外，大都表示必須改變國體。

8月25日，蔡鍔領導諸軍人，再次請願帝制。

袁世凱的兒子袁克定，也偽造《順天時報》，營造日本帝國和民意都支持袁世凱稱帝的氛圍。

10月，代行立法院許可權的參政院起草《國民代表大會組織法》，由全國選出1993名國民代表。12月11日上午9時，國民代表投票，全票同意君主立憲制。上午11時許，各省代表第一次請求袁世凱就任中華帝國皇帝，袁以無德無能婉拒，下午6時，代表們再請袁為皇帝。於是，12月12日，袁世凱非常無奈地接納代表們第二次推戴。

這讓我想起胡錦濤胡主席和日本小學生對話的時候，說過的一段名言。日本小學生問：「胡爺爺，你為什麼想當主席？」胡錦濤答：「我本人沒有想當主席，是全國人民選了我，讓我當主席。我不應該辜負全國人民的期望，對不對？」

但實際上，袁世凱早已於11月29日祕密成立大典籌備處，準備登基事宜。

隨後，12月21日、22日及23日，袁世凱給各省將軍等，手握軍權的人分封了五等爵。12月31日，宣布改次年為洪憲元年。準備登基了。

1915年12月25日，蔡鍔和唐繼堯等人，聯名通電全國，宣布雲南獨立。袁世凱派兵鎮壓，但沒有成功。後來，袁世凱的嫡系北洋系的馮國璋等將軍，也聯名加入了反對帝制的行列。

1916年3月22日，袁世凱被迫宣布取消帝制，至此，前後共計102天，在位僅僅82天。活活演出一場鬧劇。

1916年6月6日上午，袁世凱逝世。臨死之前，大喊「楊度誤我」。

中共內外條件還不如當初

那麼，和袁世凱時期相比，中國現在如何呢？我的整體評價，條件還不如當初。經濟和內部問題，咱就不說了，前幾天包括昨天的節目，我都談過。

國際關係，更不必說了，四面危機。全面得罪了歐美日韓，乃至印度等周邊國家。甚至2月份，中共外交部對巴鐵（巴基斯坦），都發出了旅遊警告。表面上是因為旅行安全，實際上是因為俄烏戰爭讓巴基斯坦也被迫站隊，和俄羅斯與中共保持距離。

有媒體和觀察者認為，已經大權在握的習近平，不會就這麼待在國內，那就像「富貴不歸故鄉，如衣繡夜行，誰知之者！」很快，中共當局就會營造「萬國來朝」的盛世形象，習主席也會更多走出去，擴大影響力，「為人類指明方向」。

比如，就在今天（3月10日），習近平看起來就完成了一項重大成就，中共、沙特、伊朗三方聯合對外宣布，沙特和伊朗恢復外交關係。有小粉紅不知深淺，讚揚說「王毅委員，不得拿個諾貝爾和平獎！」忽視了背後親自部署、親自指揮的偉大領袖，該打。

但《環球時報》前主編胡錫進，就比小粉紅水平高得多。他對此給予了高度讚揚，「石破天驚！」「這是非常轟動的外交突破。《華爾街日報》迅速評論說：北京的協議動搖了中東的地緣政治格局。」

胡編還說，「總體看來，三方聲明的達成是中國和平外交思想開始在世界上產生影響的鮮明證據，也是中國力量轉化成外交軟實力的證明。中國是一個充滿善意並且強大的世界級力量，中國不坑誰、不害誰，是真的致力於雙贏和共贏，這一三方聲明的達成一定會強化世界很多國家對中國的這一印象和信任。成功斡旋沙特伊朗，還將促進中國推動和平解決烏克蘭危機的話語權。」

但事實上，我認為，中共和胡編都高興得太早了。因為眾所周知，習主席擅長製造爛尾工程，這一次的中東決策，我認為很快也會成一個爛尾工程。有兩個原因：

1）中東關係是不可能三角，伊朗、沙特等為首的阿拉伯國家、以色列，這三者根本無法達成利益一致。任何一個國家參與其中，至少會得罪一方，或者2方。而伊朗這個國家，除了和以色列、阿拉伯國家之間有世仇，還積極參與世界恐怖行動，包括支持俄羅斯作戰，為其提供無人機等，中國最近五家公司受制裁，就是因此而來。和這樣的國家走太近會如何呢？

只有川普（特朗普）模式才可能形成長期平衡，他和沙特王室搞好關係，承認耶路撒冷為以色列首度，敦促以色列和阿聯酋巴林簽署和平協議，這和以色列不會無事生非直接相關。這樣成功地促進了中東和世界和平。當然，這個局面，後來被拜登追打沙特王儲玩砸了。

現在，中共公開扶植伊朗，恐招致以色列和世界其它一些國家的反擊。

2）中共的國際斡旋，還有一個後患。就是它看似為和平，實際出發點是要和美國為首的國家做對，最終結果會招致美國報復，惡化國際關係。

比如，中共在台海、南海、東海就留下了多個導火索。它試圖在台灣開戰，在南太平洋群島插手，其中一個重要的戰略企圖，是要跳出第二島鏈，進逼澳大利亞，獲取戰略資源鋼鐵和煤炭，和美國全球爭奪霸權。而這，必然招致美國、澳大利亞、日本等的聯合反擊。

當然，就像111年前袁大總統剛就任那樣。現在人大會議剛結束，一切剛剛開始，後面一定會有波瀾起伏、令人眼花繚亂的諸多故事發生，我們拭目以待。

好了，今天我們就談到這裡，請大家訂閱《秦鵬觀察》，讓我們透過現象見本質，一起洞悉國際和中國重大事件。謝謝，我們下週見。

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《秦鵬觀察》製作組

(責任編輯：李紅）

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