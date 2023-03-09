沙塵暴襲擊中共兩會 天空灰暗如末日（視頻）

【新唐人北京時間2023年03月10日訊】今年北京天空未見「兩會藍」，「兩會」期間又遭遇2023年首次沙塵暴襲擊。視頻顯示北京整個天空一片灰暗，不見天日。

據陸媒報導，當地時間10日下午，北京及周邊出現大風沙塵天氣，午後部分地區出現揚沙。官方監察數據顯示，今日北京大部分時間的PM2.5值高達240左右，而PM10的最高值達到了999，屬嚴重污染天氣。

北京氣象台10日發布沙塵藍色預警，預計該市沙塵天氣將從10日14時持續至23時。在強冷空氣影響下，11日至12日白天最高氣溫下降至12至13℃，夜間最低氣溫由8℃下降至0℃左右。

陸媒稱，這是今年北方首次沙塵天氣，西北至華北多地PM10濃度超過1000。10日，內蒙古呼和浩特、烏蘭察布、錫林郭勒盟等和河北張家口城市空氣質量（AQI）均已達到嚴重污染。

網傳大量視頻顯示，當天北京地面的能見度未影響車輛通行，但整個天空一片灰暗，不見天日。

北京網友留言，在樓裡都感覺空氣特別嗆鼻子，「在屋裡戴著口罩還想咳嗽 ​」。還有網友說，早上還好好的，下午「一抬頭窗外已經變成黃色了」。另一名網友說，「下午正在看病，忽然一股妖風颳進來，滿屋塵土，患者就開始打噴嚏」。

目前正值中共「兩會」敏感期。有關北京沙塵暴的陸媒報導很少，微博上也多是網民在討論。

和往年一樣，今年中共也在「兩會」前減少了附近的工業污染活動，試圖「製造」藍天。不過，這次北京未見「兩會藍」。自從「兩會」開幕，北京市就陰霾籠罩，空氣質量創下至少十年來最糟水平。

根據美國大使館的監測，週日（3月5日），即中共全國人民代表大會開幕當天，空氣中的小顆粒物水平躍升至每立方米182微克，落在醫學專家認為的不健康範圍。陰霾降低了能見度，通常會導致人們取消戶外活動。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：林清）

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