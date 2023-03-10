惠虎宇：胡鑫宇案 中國的切爾諾貝利事件

政府隱瞞真相、漠視人民生命，以及人民知道真相後政府信譽的全面崩潰，在切爾諾貝利核事故中的這三大社會學特徵，如今在胡鑫宇失蹤案中正完美再現。隨著案件發酵，以及中共活摘器官的罪行被不斷曝光，胡鑫宇被害事件正在像類似切爾諾貝利核洩露那樣，成為加速共產黨政權解體的一個史詩級案例。

1986年4月26日，當時還屬於蘇聯的烏克蘭境內發生了切爾諾貝利核事故。位於烏克蘭普里比亞特市的切爾諾貝利核電廠由於設計問題和操作失誤，發生了核子反應爐爆炸事故，導致大量放射性氣體洩露，包括烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯境內均受到嚴重核污染，這次核洩露所釋放出的輻射總劑量是二戰時廣島原子彈爆炸輻射劑量的400多倍，導致烏克蘭的一大片土地至少在300年內不適於人類居住，超過33萬6000名居民被迫撤離。

災難造成的死亡人數眾說紛紜，2005年聯合國、世衛組織等機構合作完成一份報告，認為在這場事故中死亡了4000多人，而當年在蘇聯政府內擔任顧問的亞布羅可夫認為，世衛組織沒有講出切爾諾貝利的真相，亞布羅可夫在他寫的一本書中說：「25年期間有100萬、甚至更多人的死亡與切爾諾貝利事故有關，而且這還沒有結束。」

而造成如此重大傷亡的主要原因是蘇聯政府在面對史上最嚴重的核洩露之際，選擇了對人民隱瞞真相，讓大量民眾在毫不知情下暴露在超過正常劑量數百倍的核輻射環境下，食用被核輻射污染過的食品和水源，呼吸有放射性塵埃的空氣。在歐洲國家已經監測到放射性污染，報導出蘇聯發生核洩漏的真相時，蘇聯政府當時的做法與當今中共政權如出一轍，要求民眾警惕外國勢力對蘇聯的抹黑，蘇共控制的媒體和輿論充斥著對所謂間諜和破壞分子的防範，而對於如何防止核輻射的基本知識卻避而不談。

當後來蘇聯民眾得知真的發生了核洩漏，也得知這場災難有多嚴重後，蘇聯政府的信譽全面崩塌。在切爾諾貝利事件中，蘇聯當局對人民生命的極度漠視所導致的這股離心力，在隨後幾年成為蘇共垮台的加速器。前蘇共總書記戈爾巴喬夫曾經說：「切爾諾貝爾核事故可能成為5年之後蘇聯解體的真正原因，其重要程度甚至要超過我所開啟的改革事業。」

隱瞞真相、對人民生命的極度漠視，以及人民知道真相後政府信譽的全面崩潰，在切爾諾貝利核事故中的這三大社會學特徵，如今在中國江西少年胡鑫宇失蹤案中正完美再現，隨著胡鑫宇案的繼續發酵，以及中共活摘器官的罪行被不斷曝光，胡鑫宇被害事件正在像類似切爾諾貝利核洩露那樣，成為加速共產黨政權解體的一個史詩級案例。

胡鑫宇案的謎團和真相

2022年10月14日，江西省上饒市鉛山縣致遠中學15歲的高一學生胡鑫宇在校內離奇失蹤，引發民間高度關注。由於中國大陸近年來盜賣器官的猖獗，胡鑫宇失蹤的內幕從一開始就被民間指向活摘器官的罪惡。

胡鑫宇失蹤的當晚，致遠中學監控錄像的監控日誌就缺少了最為關鍵的部分，以至於胡鑫宇在學校是如何失蹤的，從監控錄像裡找不到任何蛛絲馬跡。在經過幾輪大規模搜山毫無結果之後，2023年1月28日，在胡鑫宇失蹤106天之際，當局突然宣告在致遠中學後山200米遠的一個小樹林找到一具懸掛在樹幹上的屍體，旁邊牆壁的階梯上還放著一枝錄音筆。根據當局隨後公布的資訊，這片小樹林位於中儲糧公司糧倉的大院內，四周被5米高的高牆圍著，牆內側呈階梯狀，每一個階梯高度不等，最上面的一段牆體高1.4米，然後是一個寬30釐米的階梯。這具高度腐爛的屍體是用鞋帶掛在高牆內側長出來的一段直徑11釐米的樹幹上，樹幹懸掛屍體的位置距離地面4.5米，樹幹距離圍牆頂端垂直距離0.61米。而在屍體被發現的僅僅一天之後，1月29日，當地警方就發布了DNA檢測結果，宣布屍體就是胡鑫宇。

2月2日，在小樹林腐屍被發現的5天後，江西官方就匆匆召開記者會對胡鑫宇案做出了官方結論，認定胡鑫宇因厭世而自殺，有錄音筆的遺言為證，最後一段錄音錄於當天晚上11點08分，死亡時間是失蹤當天最後一餐的至少四個小時後，屍體發現地是原始的第一現場。這場地方當局舉辦的官方記者會，被中共中央電視台史無前例的高調現場直播，這也是中央電視台首次直播地方新聞發布會，意味著中共最高層為胡鑫宇案件的定性在做背書，也意味著中共政府已將全部信譽押注在了胡鑫宇案上。

但是在中共當局拋出定案結論之後，胡鑫宇案件的謎團反而越發多起來，民間和海外的質疑聲像海嘯一般爆發。

首先是屍體被發現的地點和時間，此前早已經被人「預言」出來。早在去年11月20日，就有網友準確預測了胡鑫宇案的進展，該網友說，不用找了，胡鑫宇就在學校後山上，上吊死的，屍體現在還掛在樹上呢，估計明年2月分就會找到了。也有網友去年11月19日就預測到，胡鑫宇案今年1月28日、29日、30日會出結果，結果是上吊，地點是倉庫的小樹林，含有錄音筆。後來事情的發展都印證了這些網友的預測。關於胡鑫宇的屍體（沒有獨立第三方證明那就是胡鑫宇的屍體）為何出現在1月底，中國的網友們早已揭開了謎底，因為1月30日是致遠中學開學的日子，必須在這個日子之前把屍體掛出來，才能避免人多口雜，避免被旁觀群眾拍照後暴露出更多破綻。

其次，胡鑫宇的屍體是懸掛在糧倉高牆內側長出的樹幹上，距離地面4.5米。要在這裡完成上吊，難度非常高，首先必須爬上外牆（這處外牆下面有渣土堆，官方說外牆最低處大約1.5米，民間說大約2米）翻進來，然後再順著內牆壁爬下1.4米，落腳在30釐米寬的第一個階梯上。根據警方公布的資訊，胡鑫宇「自殺」時間是當天晚上11點以後，當時已經漆黑一片。就算胡鑫宇從2米（或1.5米）高的外牆爬上來，在黑暗中，在長滿青苔的牆壁上，眼睛近視而且不戴眼鏡（現場沒有找到胡鑫宇的眼鏡）的他是如何知道下面1.4米處就有一層30釐米寬的階梯，剛好可以落腳？如果胡鑫宇想通過上吊自殺，學校外面的樹林那麼多，完全可以找一個更合適的樹枝，為何要翻越高牆，找這麼一個高難度和高隱蔽度的位置（牆內側的小樹林以及圍牆剛好可以把屍體遮蓋住）？難道就是為了自殺後不被人發現？如果不想被人發現，錄音筆的「遺言」是為誰留的？

第三，掛著屍體的這個小樹林距離糧倉的一個菜地只有30米遠，這片菜地經常有人打理，而且屍體幾天後就會發出難聞的屍臭，味道會傳得很遠，打理菜地的人為什麼沒有聞到？而且糧倉內有4隻狗，狗的鼻子最靈敏，為什麼100多天內，這些狗都沒有發現屍體呢？此外，這家糧庫是高牆大院，裝滿了監控攝像頭，平時也有保安巡邏，在一個戒備森嚴的糧倉裡的小樹林裡掛了一具屍體，掛了3個多月而不被人發現，這種可能性有多少？

第四，屍體到底是不是胡鑫宇的？DNA檢查是哪家機構做的？採樣了高度腐爛的屍體上的哪處組織？和誰的DNA進行了比對？胡鑫宇以前的體檢資料不會有DNA資訊，如果要通過DNA檢測來證實一具屍體是胡鑫宇，就必須和胡鑫宇的家人身上提取DNA進行比對。這些細節新聞發布會一概不提，也不許記者發問。

第五，根據胡鑫宇在學校監控上最後出現的影像，胡鑫宇失蹤時穿的鞋是沒有鞋帶的，而這具屍體上吊的鞋帶是從哪裡來的？

第六，屍體上胡鑫宇的外衣為何是前後反穿的？人死後身體僵硬，由於胳膊不能彎曲，外人給他穿衣服正穿是穿不進去的，只能反穿。那胡鑫宇的外套是別人給他反穿上去的嗎？另外，胡鑫宇失蹤時貼身穿了一件白色T恤，而屍體上沒有這件T恤，這件白色T恤衫去哪了？是不是T恤上有血跡而不能讓它出現？

第七，新聞發布會官方最關鍵的是一句話就是，屍體是完整的，雖然高度腐爛，但是內臟器官沒有丟失。這正是江西官方以及中央電視台直播這場新聞發布會的最主要目的，就是要讓警方說出這個所謂的調查結論，以掩蓋有關胡鑫宇被活摘器官的各類傳聞。但是既然這麼重要的資訊，就應該讓獨立第三方查看屍體，至少也應該讓胡鑫宇的親人去查看屍體，親眼看看腐敗的內臟是如何被鑒定為完整？此外還應該通過DNA技術，鑒定這些內臟就是屬於胡鑫宇，而不是別人或者動物的內臟。但是，胡鑫宇的家屬都被警方控制起來，估計在未來很長時間，胡鑫宇的家屬都會處於被嚴密監控狀態。

江西警方召開的這場發布會，不但沒有打消人們對胡鑫宇案的疑問，警方處理案情的方式，以及對關鍵問題的掩蓋，反而讓人們更加的相信，胡鑫宇一定是被活摘器官了。

胡鑫宇案背後的器官特供基地和活摘基地

在胡鑫宇失蹤之後，網上很快就傳出各種消息說，一名高官需要換器官，而胡鑫宇的血型正好相配，於是胡鑫宇被特招進了致遠中學。2月1日，推特上傳出中國知名娛樂界評論人宋祖德的視頻，宋祖德在視頻中透露，「現在我了解的一些線索，就是說小胡的零件在10月14號當天晚上，他們就開車，開了一輛很好的車，直接送到了上海，直接送到了醫院，直接送到了手術台上，而且買零件的人，出的價格非常高，幾個億呢。」

還有網友還扒出消息說，致遠中學失蹤的學生並非只有胡鑫宇，從2008到2012年，平均每年都會失蹤一人，2013年的時候，失蹤三人，2014年到2019年之間，每年失蹤一人，2021年失蹤一人，2022年失蹤二人，合計共有17人失蹤。而以前的失蹤案，學校都是給家長賠償一筆錢就不了了之了，這次學校給胡鑫宇家屬提出200萬元的賠償，但是胡鑫宇家屬堅持要立案調查，要求活要見人，死要見屍，要求真相，這才使胡鑫宇案成為全網關注的焦點。那麼，致遠中學難道是一個中共高官的活體器官特供基地嗎？

曾因關注鐵鏈女事件而遭中共迫害的前媒體人趙蘭健，於2月4日在推特轉發一則爆料，稱胡鑫宇就是在鉛山糧倉被殺被活摘器官，並揭示在這個多年前已被註銷的糧倉中，已經有很多人被殺和活摘器官，這裡是當地官方參股的一個活摘基地。

據這位知情人說，看到胡鑫宇案件的官方新聞發布戲演得太不靠譜，氣不過，所以出來舉報。爆料稱，這家糧倉的正式註冊名稱是「中央儲備糧橫峰直屬庫有限公司鉛山分公司」，具體地址在鉛山河口鵝湖大道217號。實際上，早在2017年9月20日（這家公司）就正式註銷了，而且糧倉全體工作人員四十多個買斷了工齡，被「清退」（提前退休）。

爆料人稱，儘管作為國家糧倉的公司被註銷，但不知為何，場地、廠房和汽車等資產一直沒有辦理拍賣或轉讓，也有幾個工作人員沒有被「清退」，又招來幾個人，至今有十五六個人在這裡「上班」，這些人每天開車出去。

爆料還稱，從2017年開始至今，鉛山糧倉（工作）的這些人替網貸的老闆扣押和綁架欠債人，逼迫欠債人出售人體器官償還貸款。曾經被扣押在這裡的欠債人有很多，有還了欠款放走的，也有被殺死的。爆料人說，在糧倉裡殺人很方便，因為這裡有圍牆、有車、有人、有場地、有樹林，完全與外界隔絕。

後來，胡鑫宇所讀的致遠中學的校長夫婦也出資參股到糧倉這些人中來，但是因為當局打擊網貸，糧倉的這些人就不再做討債的「買賣」，致遠中學的校長聯合附近的學校，還有一些公司加盟，開始活摘器官出賣。

爆料人稱，鉛山和上饒都有當官的放貸入股，當然還有公安局的當官的也參與其中，總之，鉛山糧倉這幾年從事的全是綁架、關押和活摘器官生意。爆料人還揭示，失蹤那晚，胡鑫宇是被班主任叫出來，交給糧倉的這些人，這些人開車把胡鑫宇拉到糧倉，當晚，胡鑫宇就被活摘了器官。摘完器官以後，屍體一直保存在鉛山糧倉的大冰櫃裡。為什麼保留呢？爆料人解釋，之前別的被活摘的人，屍體當時就被處理了，要麼燒掉，要麼埋掉，那裡面有山有樹，隨便找個地方挖個坑就處理了，但是，因為胡鑫宇的血型比較特殊，（器官）還有別的東西可以賣，正在和買主談個好價錢，所以胡鑫宇的屍體還沒被處理掉。後來因為網路上鬧得太厲害，縣裡的官員就讓先保留著（屍體），等找個機會再處理掉。

完美受害者效應 切爾諾貝利式崩潰即將重演

胡鑫宇案引發的全網關注程度，超出了所有人的預料，這既是中國人民智開啟的表現，也是中共活摘器官罪行突破民眾生存底線的必然結果。網上流傳的一位母親就胡鑫宇案教育兩個子女的一則視頻可以代表普通中國人對這件事情的態度。

這位母親在晚餐桌上對著兩個孩子說，胡鑫宇在去年10月在寄宿學校忽然就失蹤了，學校最關鍵的監控給刪除了，後來有5000人在學校後山搜索也沒有找到，然後過了年以後，就今天上午（指1月28日）爆出來的消息，居然在後山，就是他們已經搜索過很多次的一個地方，搜索到他自縊了，這個事情很詭異。這位母親說，其實媽媽一直想給你們說這件事情，但是我又不知道從這種事裡，能告訴你們什麼樣的道理？沒有道理，或者沒有什麼經驗可以吸取，我感覺胡鑫宇其實他們都是很完美的受害者，就是你不做什麼，你都很可能遭遇這個事。正因為他是一個完美的受害者，所以普通人才更要去關注，你想他沒有做什麼錯，他就受到這樣的傷害，受到這樣的待遇，被人剝奪了生命，那就是說，這件事如果我們不追究清楚，它很可能落在每一個人的身上，所以這才是我講給你們聽的原因。母親還告誡孩子們，大家需要做些什麼去推動這個社會少一些這種事，壞人之所以敢幹壞事，是因為人們不敢勇敢的站出來指責壞人，很多時候壞人敢於犯罪，是因為對懲罰沒有敬畏，所以壞人才敢肆無忌憚。這位母親說，媽媽為什麼給你們說這個，就是希望你們將來能有一種志向，或者說有一種理想，去推動哪怕是一丁點的這個社會的改變。

這位母親樸素的語言道出了一個深刻的社會問題，每個中國人都面臨成為活摘器官完美受害者的生存威脅，而中國人需要行動起來抵制這種犯罪。胡鑫宇案不是個案，只是中國每年上百萬失蹤人口中的其中一例，這百萬人口中包含大量的青少年。而青少年這個群體，特別是男性青少年的失蹤案更容易引發人們對活摘器官的擔憂，因為男性青少年不會流入拐賣婦女的農村終端市場，而是更大機會地會成為活摘器官終端產業鏈的人礦。

2006年3月分，大紀元網站率先揭開了中共活摘器官的驚天黑幕，報導了中共活摘法輪功學員器官的邪惡罪行。根據大紀元的報導，在1999年中共發起迫害法輪功的政治運動之後，中國的器官移植手術突然數十倍的增長，法輪功學員成為這些器官移植手術的首批受害者。

2019年，301醫院（中國人民解放軍總醫院）一條廣告無意中洩露的消息驚爆網路，這條消息說，2005年中共啟動了981首長健康工程，延壽目標是150歲。人們很容易聯想到，中共領導人延壽的基本途徑，就是不停的更換器官。當法輪功學員成為中共981工程的受害者時，大多數中國人一度無動於衷，因為他們不修煉法輪功，與他們無關。本文無意批評中國人的這種麻木，只是說明當中共活摘器官的罪行被縱容了十幾年後，這條由中央、地方、基層官員、警方以及醫院、學校、類似糧倉這類的隱祕單位等多部門聯合構建的現代化殺人流水線，正在將它們的黑手從關押政治犯、良心犯的監獄、勞教所和軍事基地，伸向人礦資源更為富集的中學校園，這必然引發全社會的恐慌。

胡鑫宇案也許並不能幫助中國人看清中共政權的所有邪惡本質，但是它會幫助中國人思考自己與中共的關係，思考自己需要一個什麼樣的社會生態，需要一個什麼樣的政府，以及自己該為這些思考做點什麼。在胡鑫宇案件中，中共在中國人民面前暴露出的祕密綁架殺人、公開撒謊封口、道德良知和公共信用徹底淪喪的邪惡面目，將使中共政權在民眾心中徹底喪失合法性。隨著胡鑫宇案被中國民眾持續的關注，隨著中共活摘器官罪行的深度曝光，拋棄中共的底層社會浪潮將不可避免的持續爆發，這股對共產政權的離心力，如同切爾諾貝利事件那樣，將成為解體中共的加速器。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（載自新紀元/責任編輯：劉明湘）

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