瑞士跟踪全球空气质量的信息科技公司IQAir周二(3月14日)发布的一个新的报告显示，随着空气污染进一步恶化到令人震惊的水平，2022年全球只有13个国家和地区的空气质量列为“健康”。

该报告发现，全球约90%的国家和地区的平均年空气污染超过世界卫生组织用来指导各国政府制定保护公众健康的空气质量指标。

该公司分析了131个国家和地区的平均空气质量，发现只有六个国家，澳大利亚、爱沙尼亚、芬兰、格林纳达、冰岛和新西兰，以及太平洋和加勒比海的七个区域，包括关岛、波多黎各，符合世卫的空气质量指数，即平均空气污染在每立方米五微克或更少。

乍得、伊拉克、巴基斯坦、巴哈林、孟加拉国、布吉纳法索、科威特和印度的空气污染严重，远超过世卫组织的指标，平均空气污染在每立方米50微克。

这个研究特别观察极细微颗粒或PM2.5。这是最微小的污染物，也是最危险的。一旦吸入，PM2.5颗粒便深入肺部，并可能进入血液循环。它主要来自矿物燃料燃烧、沙尘暴和野火，可以引发一些健康问题，包括哮喘、心脏病和其他呼吸道疾病。

美国有线电视新闻网CNN周二报道说，世卫组织2021年9月加严了年均空气污染指标，将可接受的极细微颗粒从每立方米十微克降低到五微克。

报道说，每年全球数以百万计的人死于与空气污染有关的健康问题。根据世卫组织统计，约420万过早死亡与极细微颗粒PM2.5有关。

IQAir公司的报告继续强调一个令人担忧的现象，即在非洲、南美和中东的发展中国家，严重缺乏空气质量监测站，导致这些地区的空气质量数据不足。

报告发现，在过去几十年一直处于空气污染最严重国家之列的中国，2022年的空气质量继续得到改善。在中国大陆524个城市中，将近64%的年度PM2.5指数有所减少。

不过，IQAir强调，中国的煤炭使用继续是一个严重的气候和环境问题，尽管有所改善，但没有一个中国的城市达到了世界卫生组织空气质量指标。

另据路透社报道，巴基斯坦的第二大城市拉合尔成为2022年全球污染最严重的城市。拉合尔的空气质量从2021年的平均86.5的PM2.5值恶化到2022年的每立方米97.4微克的程度。

中国新疆的和田是中国唯一进入20个空气最污染之列的城市，排在拉合尔之后，2022年的PM2.5值为94.3，好于2021年的101.5。

另外两个污染最严重的城市是印度的比瓦迪，PM2.5值为92.7，紧随其后的是德里，为92.6。

路透社还说，乍得作为空气污染最严重的国家，平均PM2.5指数为89.7，随后是伊拉克，平均为80.1。

巴基斯坦全球排名第三，全国平均指数在70.9。巴基斯坦五个城市中的两个2022年的空气污染进入最严重之列。

随后是中东的巴哈林，PM2.5指数在66.6。

孟加拉国的空气污染为65.8，比2021年的76.9有所改善。当年，孟加拉国曾是最糟糕的国家。

全球一些污染最严重的城市都在印度，但是印度全国2022年排名第八，PM2.5指数在53.3.

报告说，印度和巴基斯坦将近60%的人口居住在污染最严重的地区，PM2.5指数的浓度至少高出世界卫生组织标准的七倍。