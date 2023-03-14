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台灣新增4例猴痘本土個案，分別來自雙北、新竹及雲林。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）台灣新增4例猴痘本土個案，分別來自雙北、新竹及雲林，雲林病例曾有大台北、高雄活動史，屬零星個案，中高風險接觸者14人；國內累積7例本土個案皆為散發事件，彼此無交集。

衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午在例行疫報說明，國內新增4例 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 本土確定病例，均為本國籍男性，其中3例位於北部、1例於南部，年齡介於30多歲至50多歲，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估採檢通報確診。

疾管署副署長羅一鈞表示，今天新增的個案居住地，其中2人來自雙北，新竹、雲林各1例，雲林病例有大台北、高雄都會區活動史，病例屬於不同傳染鏈，社區風險持續增加，疫調不易找出彼此關聯性。

今天新增的4例個案發病日介於2月26日至3月6日，目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，已進行衛教並自我健康監測21天，最長監測到3月29日，另外還有58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

羅一鈞表示，14名中高風險接觸者中，高風險接觸者為9名家人或室友等同住者、3人為密切接觸友人，另外2名醫護人員為中風險接觸者；其中10人評估符合接種疫苗資格，陸續安排中。

據疾管署統計，台灣目前累計12例確定病例，分別為7例本土及5例境外移入病例。羅一鈞說，持續透過衛教宣導盡量避免與不特定人士有親密關係，儘速展開猴痘疫苗施打作業，據國外經驗，高風險族群完整接種猴痘疫苗後，可降低9成感染機率。（編輯：陳政偉）1120314

（中央社製圖）

（中央社製圖）

猴痘疫苗3/22開放預約 最快3/24六都率先施打

（中央社記者陳婕翎台北14日電）衛福部疾管署今天公布，第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計22日開放預約，最快24日施打；另外，增購萬劑疫苗4月初到貨。

疾管署副署長羅一鈞今天下午在例行疫報表示，第一階段暴露前預防（PrEP）疫苗預防接種作業，考量現階段疫苗量及疫苗儲存特性等因素，以採「集中接種」及「皮內」注射方式辦理為主，以達疫苗最大效益。

擴大納入與確診者性接觸、有高風險性行為者等對象可接種疫苗，現階段國內有1100劑猴痘疫苗，羅一鈞說，先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，將於17日陸續配發疫苗至6都，預計22日開放預約，最快24日施打；至於增購萬劑疫苗以4月初到貨為目標。

羅一鈞說，猴痘疫苗完整接種須施打2劑，間隔須至少達4週以上，需要注意的是未滿18歲族群、具蟹足腫病史者，及嚴重免疫不全者，不適用皮內注射，應採皮下接種。（編輯：陳政偉）1120314