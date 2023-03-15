中共改革元老杜光去世 美媒：改革開放徹底終結

【新唐人北京時間2023年03月16日訊】中共改革派元老杜光近日在北京去世。分析認為，像杜光這樣的中共黨內改革派，曾對中國改革起到推動作用，但在習近平執政期間倒退。習在剛剛結束的中共兩會完成高度集權，意味著改革開放徹底終結。

中共前總書記趙紫陽祕書鮑彤的兒子鮑樸3月14日發推文稱，原中央黨校理論研究室副主任杜光12日在北京去世，終年96歲。

中共中央黨校前教授蔡霞也在推特轉發消息，對杜光先生去世表示哀悼。

杜光，原名林道茂，浙江溫嶺人，曾就讀於北京大學。1958年在中央黨校工作時被劃為右派，文革期間又被批鬥、下放農場，一直到1979年才重回中央黨校，歷任理論研究室副主任、科研辦公室主任等，1990年退休。

杜光被喻為中共改革派元老，1988年曾參與籌建「中國政治體制改革研究會」，欲推動政治體制改革。但隨著中共在1989年對學生發動六四鎮壓，研究會被迫終止。

杜光的著作《回歸民主》，新世紀出版社2012年3月1日刊行，當即被中共當局查禁。該書針對中共全國人大委員會長吳邦國提出的「八確立、五不搞」等，提出「經濟市場化，政治民主化，文化自由化，社會平等化」。

最近幾年，杜光、鮑彤、李銳等中共改革派元老已先後離世。普林斯頓中國學社執行主席陳奎德向自由亞洲電台表示，這些中共黨內改革派，在20多年前曾非常活躍，對中國改革起到推動作用，但在習近平治下，情況卻一直倒退。

「現在不光談不上是民主過程，連自由和過去得到的一些東西，都給倒退過去了。」陳奎德說。

近日剛剛結束的中共兩會完成高層換屆，習近平正式連任國家主席、軍委主席職務，他的人馬佔據要職，完成了他的高度集權。

此外，兩會通過了中共黨政機構改革方案，官方已經聲明，這次機構改革必須以「加強黨中央集中統一領導為統領」。

《華爾街日報》3月14日報導說，習近平已經重新恢復了毛澤東時代的一些做法，他為中國設計的藍圖已拼湊完整，這標誌著鄧小平的改革開放時代徹底結束。

文章認為，習近平在上任之初，曾經非常擁護鄧小平發起的改革。但在2015年的股災之後，他的態度開始轉變，對市場力量越來越懷疑，並開始逐步恢復黨的絕對控制，包括將黨引入中國和外國公司的公司治理中。

文章稱，習近平治下的轉變，「標誌著過去40年來世界所瞭解的那個中國的結束，隨之而來的是潛在的重大全球不確定性」。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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