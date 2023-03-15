中國新聞快報：遭遇狂風和沙塵襲擊 北京天昏地暗

【新唐人北京時間2023年03月16日訊】中共兩會落幕的第二天，北京遭遇強風和沙塵暴的襲擊，天昏地暗。來看今天的《中國新聞快報》。

遭遇狂風和沙塵襲擊 北京天昏地暗

3月14日，中共兩會落幕第二天，北京市遭遇狂風和沙塵暴襲擊，天昏地暗。

官方一度發布天氣預警，北京部分地區陣風可達10級。

北京市民上傳的視頻顯示，在北京市的街道上，許多摩托車被狂風掀翻，地上飛沙走石，就連路邊懸掛的紅燈籠都被吹扁。

現場民眾：「都吹成這樣兒了。」

現場民眾：「十級大風，聽這風聲。」

當天，沙塵暴同時襲擊北京，空氣重度污染。

北京民眾：「今天北京沙塵暴啊，」

「太陽慘白慘白的。」

「我們今天都在吃土，吃土的日子還在後頭呢，以後土也沒了，就得吃灰了。」

重慶一魚塘驚現神祕大坑 吞噬兩萬斤魚

3月14日凌晨，在重慶市北碚區天府鎮文星村，一個魚塘內突然出現直徑10多米的深坑，裡面的水和近2萬斤魚一夜之間消失。

知情人：「兩萬斤那個觀賞魚吧，就凌晨不知道幾點，塌陷了嘛，裡面還有船，一個小船也被吸進去了。」

當天中午11點左右，魚塘邊的一棟小房子也發生垮塌。官方稱，事件沒有造成人員傷亡。實際情況不明。

四名中共廳官同一天被查 20官員落馬

中共兩會落幕第二天，3月14日，一天內有四名正廳級官員涉嫌違紀違法被調查，另有20名官員落馬。

這四名正廳級高官分別是：

中國職工國際旅行社總社原黨委書記趙世洪；

江西省住房和城鄉建設廳原黨組書記、廳長陳平；

南方醫科大學黨委書記陳敏生；

廣西醫療保障局原黨組書記、局長王忠平。

中共上將錢國梁病亡 訃告延遲發布

中國大陸新一輪疫情大爆發以來，大量中共高官和各界名人密集病亡，他們大多是中共黨員或為中共站台的人，部分死者的訃告被有意推遲發布。

3月15日，中共官媒報導，中共上將、原瀋陽軍區司令員錢國梁2月15日病亡。錢國梁去世的第二天，中共退休高官，原國內貿易部副部長、黨組成員馬毅民病亡。

雖然中共宣布防疫「勝利」，但在兩會期間，至少有12名中共官員和名人死亡。包括：

3月12日，中共人民出版社前社長、總編輯薛德震病亡；

3月12日，中共黨員、著名民商法學家、中南財經政法大學教授覃有土病亡。

3月9日，中共福建省委原副書記，原福建省人大主任、黨組書記袁啟彤病亡。

3月6日，中共黨員、毛澤東的警衛林增升在北京病亡；

3月6日，中國著名物理學家、量子力學教材作者曾謹言病亡。

網民街頭採訪視頻走紅 遭當局封號

大陸網民「戶晨風」因「100元購買力」系列報導在網上爆紅。3月14日，他在街頭隨機採訪了一位78歲的老婆婆，視頻播出後，帳號突然被封禁。

受訪老婆婆：「幹家務那陣，才300塊錢一個月。」

老婆婆邊說邊抹眼淚。

「我也沒吃過肉，吃米麵。」

戶晨風：「婆婆你一個月養老金是108（元，人民幣），是吧？」

老婆婆：「嗯，107」

戶晨風：「你現在每個月除了107塊錢，還有其他收入嗎？」

老婆婆：「沒啥收入。」

目前，戶晨風的抖音帳戶也已經被註銷。

中國女演員被困北京酒店廁所 逃脫後報警無果

3月13日，大陸女演員林琳奇在微博上實名舉報，麗思卡爾頓酒店危害其人身安全。她在視頻中講述了12月29日下午發生的驚悚一幕。

林琳奇：「順手帶了一下衛生間的門，這個門無論如果都打不開了。」

林琳奇說，她被困在酒店衛生間達三個多小時，後將門鎖破壞成功逃出，報警後至今沒有結果，她還患上了後遺症。

3月14日，當事酒店公關部回應媒體，正在做詳細調查，其它情況暫時無法告知。

新唐人電視台記者趙鳳華、榮玉綜合報導

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