亞太10國企業永續評比，台灣擠下新加坡奪第一。（彭博）

〔記者王孟倫／台北報導〕CSRone永續智庫公布「2022年亞太地區企業永續評比」。其中，在2021年被新加坡擠下成為第二名的台灣，2022年「重返榮耀」拿下冠軍，至於新加坡方面，則重跌至第五名。

這項調查是國內永續領導品牌CSRone永續智庫與政治大學信義書院連續10年，每年3月公開出版白皮書等級的永續分析報告《台灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。評比對象涵蓋台灣、日本、中國、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、澳洲等10國之前10大企業的公開網站永續資訊。

請繼續往下閱讀...

至於檢視指標有共10大項永續議題，包括：公司治理、節能減碳、廢棄物管理、教育訓練、員工照顧、社會投入、人權、SDGs、水資源、生物多樣性等，再運用「永續溫度指數」標準，評鑑企業的永續投入程度。

CSRone永續智庫指出，去年度亞太10國的永續溫度指數排行榜前5名，依序為：台灣（3.55）、馬來西亞（3.49）、泰國（3.43）、韓國（3.39）、新加坡（3.38）；其中，新加坡因「廢棄物」、「人權」、「SDGs」等面向表現不佳，故下滑至第五名。

而台灣永續表現連續3年位列前三名，包括：2020年為第一名、2021年為第二名，2022年又再度拿回冠軍第一。

進一步分析，CSRone永續智庫去年首度於分析流程納入「水資源」與「生物多樣性」2項議題，而屬於島嶼型國家、具有豐富生物資源的台灣，雖重新奪回亞太地區永續資訊揭露榜首，卻也發現我國企業組織於「生物多樣性」資訊內容揭露的評選中，列居末位（2.00），顯示台灣企業組織於生物多樣性之管理與關注仍待提升。

CSRone永續智庫公布「2022年亞太企業永續評比」，原本前年第二名的台灣，去年重新奪回冠軍，（圖為CSRone提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法