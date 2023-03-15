总部设在英国的研究机构皇家联合军种研究所(Royal United Services Institute)和皮尤慈善信托基金(Pew Charitable Trust)合作的一份报告称，随着气候变化使全球海洋变暖，非法捕鱼这一涉及数百亿美元、与有组织犯罪密切相关的产业将对全球安全构成了更大的威胁。

根据该报告，每年非法、未报告和无管制的捕鱼活动的经济价值最高达364亿美元，占全球总渔获量经济价值的三分之一。

鱼类种群

随着气候变化使世界海洋变暖，鱼类种群正向更冷、更深的水域移动，预计犯罪活动将随之移动。

报告的合著者劳伦·扬(Lauren Young)告诉美国之音(VOA)：“非法、未报告和无管制的捕鱼活动参与者及渔民通常会在这些鱼类种群移动时追捕它们。并且有人预测——或者十分担忧——这些鱼将越过现有的海上边界移动，非法、未报告和无管制的捕鱼行为参与者也将越过这些边界追捕它们。”

皇家联合军种研究所表示，自1960年代以来，全球海鲜消费量的增长速度是人口增长速度的两倍多。与此同时，对全球越来越多种类的鱼群的捕捞活动超出了生物可持续的极限。

该报告还强调，鱼类在进食时消耗相当多的碳，因此鱼类种群本身的减少可能会加速全球气温升高。

犯罪联系

扬表示：“气候变化将以其他方式产生影响，也会影响海岸侵蚀和当地的小规模渔业产。随着他们的生计变得更加脆弱，他们可能会开始更多地参与非法、未报告和无管制的捕鱼活动，例如破坏性的捕鱼做法，或参与其他类型的犯罪活动。”

她补充说：“这与其他类型的犯罪也有联系，例如毒品、人口贩运和虐待劳工。”

许多较贫穷的国家没有能力监管其水域。在非洲和南美洲的部分地区，外国拖网渔船严重损害了鱼类种群，其中包括许多来自中国的船只。北京否认其船队进行非法捕鱼。

美国海岸警卫队2021年表示，非法、未报告和无管制的捕鱼活动已取代海盗活动，成为全球主要的海上安全威胁。该文件警告说：“如果非法、未报告和无管制的捕鱼活动继续不受控制，我们可以预见脆弱的沿海国家将进一步受到影响，外国捕鱼国之间的紧张局势将加剧，威胁到世界各地的地缘政治稳定。”

美国的回应

去年10月，美国在秘鲁和厄瓜多尔发起了一项可持续渔业倡议。“为了渔业”(“Por la Pesca”)项目旨在帮助小型手工渔业应对非法、未报告和无管制的捕鱼活动造成的资源枯竭。

美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)10月在访问秘鲁时表示：“这对鱼类种群、渔民生计和可持续性产生了深远影响。在世界上的许多国家，渔业是其经济的核心，也是其文化的核心，非法、未报告和无管制的捕鱼活动在那里是一个真实且日益严重的挑战。”

南中国海

皇家联合军种研究所强调，南中国海变暖是一个导火索。那里的渔场和海上边界的争夺已经很激烈，武装对抗频繁发生。

就任于皇家联合军种研究所的扬指出：“很多都与中国对九段线的主张有关，九段线是中国自行宣布的某种海上边界。他们通过武装的捕鱼民兵来强制执行这一主张。所以这显然也很重要。但气候变化可能会加剧那里现有的紧张局势。这与气候变化会增加这类威胁的预测是一致的。”

协议与法规的执行

本月早些时候，联合国成员国通过了《公海条约》(High Seas Treaty)，旨在通过建立广阔的海洋保护区来保护生物多样性。

扬说：“我们试图保护世界上更多的海洋，这是应对气候变化的积极举措，但我们也需要提高实际监测和执行(协议)的能力。”

报告作者呼吁各国政府和多国机构根据气候变化预测打击非法捕鱼；增加船舶监控能力和加强执法，并进一步认识到非法捕鱼行业在更广泛的犯罪网络中所扮演的角色。