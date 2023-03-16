無懼暴力抗議 保守派人士加州校園演講

【新唐人北京時間2023年03月17日訊】週二（14日），美國保守派活動家查理・柯克（Charlie Kirk）在加州大學戴維斯分校演講，談論美國價值觀議題。不過有一群抗議者試圖阻止人們參加此次活動。來看報導。

「Turning Point USA」的聯合創始人、美國保守派活動家查理・柯克（Charlie Kirk），於週二（14日）到加州大學戴維斯分校演講。

他強調，參加保守派活動和競選當地公職都很重要，並指出極權主義者最苦惱的是，人民的意志無法被打破。

美國保守派活動家Charlie Kirk：「當你不得不進行辯論，不得不為你的立場辯護時，你會變得更加強硬。左派思想很脆弱，薄弱且貧乏。他們會試圖阻止別人發聲。」

在家庭方面，柯克呼籲年輕人要尊重父母。他說，美國分崩離析的原因之一是，社會教導孩子們不再孝敬父母。

Charlie Kirk：「盡你所能，不要讓分裂的政治和不同的想法，妨礙你的家庭關係或親密關係。」

對於未成年人做變性手術的議題，柯克指出，患有性別障礙的人通常還患有其它疾病，如抑鬱症、精神分裂症、焦慮症和躁鬱症。

他表示，青少年會犯錯並經歷自我認同危機，而且容易受到社會污染和同齡人壓力的影響。

Charlie Kirk：「對一個可能正在經歷暫時性青春期危機的12歲孩子來說，做可逆轉的事情，也就是認知行為療法，而不是做不可逆轉的事，這不是很理性嗎？這難道不是一種更有愛的理性做法嗎？」

活動當天，有抗議人士為阻止演講活動，做出一系列破壞行為，還有人被抗議者扔東西。

Charlie Kirk：「這場活動被允許繼續進行的事實，是對恐怖份子的一個證明，即我們不會容忍武力，和試圖封殺你不喜歡的人（的行為）。」

根據學校週二的新聞稿，有兩人因為在活動建築物外牆塗鴉而被捕，還有一名警官被人從背後撲倒而受傷。另外，有十片玻璃被打破，但沒有人因此被捕。

新唐人電視台洛杉磯記者站綜合報導

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