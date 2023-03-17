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（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）菲律賓油輪「MT公主皇后號」2月底在菲國中部翻覆，當時船上載有80萬公升工業燃油。事發至今，燃油外洩影響範圍持續擴大，影響逾14萬人並衝擊1萬3654名農漁民生計。

油輪「MT公主皇后號」2月28日在東明多羅省（Oriental Mindoro）海岸翻覆。商業天地（BusinessWorld）和菲律賓星報（Philippine Star）等媒體報導，菲律賓總統通訊辦公室表示，截至16日，工作人員已清理約千袋遭燃油污染的垃圾和逾77桶廢物。

海洋專家估計，漏油事件影響2萬公頃珊瑚礁、9900公頃紅樹林和6000公頃的海草。

東明多羅省省長多羅（Hurmelito Dolor）今天告訴當地媒體，漏油影響範圍持續擴大，清潔人員在河流部分區域設置攔油柵，防止漏油污染淡水。

漏油事件發生後，東明多羅省要求漁民停止捕魚。漏油事件發生地、波拉鎮（Pola）鎮長克魯茲（Jennifer Cruz）說，漏油事件影響當地約5000名居民，他們多數住在沿海社區。

漁民曼尼耶哥（Arnold Maniego）說，禁令下達前，他每天可以賺500披索（約新台幣280元），錢雖然不多，但聊勝於無。

曼尼耶哥表示：「現在，我到田裡問有沒有多的蔬菜以度過難關。」

居民賈奎卡（Jennifer Jaqueca）表示，疫情期間，漁民還是可以捕魚維持生計，「不像現在，因為漏油事件我們被禁止捕魚，我們要怎麼辦？」

菲律賓總統通訊辦公室表示，漏油事件至今影響122個村落的14萬3713人，至少169人因漏油而身體不適。

綠色和平（Greenpeace）菲律賓辦公室敦促馬尼拉當局要求船公司除了清理漏油，也必須支付賠償金以彌補對環境的破壞和居民生計損失。

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參議員張僑偉（Win Gatchalian）發表聲明說，漏油範圍已經從東明多羅省擴散到南方的安蒂克省（Antique）和巴拉旺省（Palawan），之後還可能到達東方的羅布倫省（Romblon）和菲律賓主要旅遊目的地長灘島（Boracay）所在的阿克蘭省（Aklan）。

張僑偉憂心，除了漁民生計受影響，未來幾個月菲律賓魚類產量可能下降，且旅遊從業人員生計也可能受到衝擊。（編輯：周永捷）1120317