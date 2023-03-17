台灣銘板 (6593-TW) 今 (17) 日經董事會決議通過新人事任命案，原董事長王挺榮請辭，並由董事會推選劉立恩出任董事長，同時王挺榮仍續任董事職位。

劉立恩表示，從自己 20 多年前出任台灣銘板的律師起，就對於公司不放過每一個小細節、永遠精益求精的態度有崇高的敬意；接下王董事長的棒子後，誓言會傳承創辦人所立下的企業文化，與全體同仁一起在數位領域拓展新視野。

王挺榮表示，考量台灣銘板未來永續發展，且期望公司朝向高度專業經營發展作為企業永續成長的基礎，此次在董事會的支持下順利完成推舉劉立恩出掌董事長一職，由於新董座劉立恩熟稔法律專業、加密貨幣等領域，且擔任台灣銘板委任律師 24 年期間，對於台灣銘板公司治理、內部控制制度、財務業務等相關事宜深度瞭解，有助於推動台灣銘板未來營運發展及經營管理事項，讓台灣銘板再創下一個黃金 50 年。

台灣銘板新任董事長劉立恩為臺灣大學法律系畢業，為知名之科技商務律師，專精於投資併購、企業策略、知識產權攻防，也擅長金融與加密貨幣操作，

台灣銘板深耕卡片、卡片個人化、銘板及薄膜按鍵開關市場，2022 年全年營收為 5.2 億元，年減 8.7%，2022 年前三季稅後純益 568 萬元，每股純益 0.28 元。