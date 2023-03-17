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疾管署17日表示，國內首度檢出H9N2病毒，暫無禽傳人個案。圖為金門縣衛生局人員17日執行場區清潔及消毒工作。（圖取自防檢局網頁baphiq.gov.tw）

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）疾管署今天表示，國內一禽場首度檢出H9N2病毒，衛生單位已針對共21名從事撲殺、清場相關工作人員進行健康追蹤造冊，目前均無出現類流感症狀；禽流感疫情暫無禽傳人個案。

國內禽場禽流感疫情持續升溫，衛生福利部疾病管制署發布新聞稿指出，日前一禽場檢出H9N2病毒，呼籲禽畜、動物防疫工作人員於工作時，應佩帶個人防護裝備及落實呼吸道衛生，倘有類流感症狀，應儘速就醫並告知醫護人員TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），一般民眾也應減少接觸禽鳥。

疾管署表示，衛生單位已針對檢出H9N2病毒禽場從事撲殺、清場等人員，協助其個人防護裝備穿脫相關衛教，並於第一時間造冊與進行健康狀況追蹤等防治措施，目前掌握接觸者共21人，分別為防治人員20人、禽場人員1人，皆無出現類流感症狀。

此外，國內禽流感疫情的相關接觸者，自今年1月起，列冊健康管理追蹤共695人（分屬47場），均未發現新型A型流感人類個案。

疾管署說明，自2013年起國際間持續報告零星人類感染H9N2案例，迄今累計報告至少97例，逾7成為幼童，重症計8例，死亡計2例（均有慢性病史），主要發生於亞洲且近9成個案發生於中國，最近一例為2022年11月中國湖南省輕症病例。

（疾管署提供）

H9N2現階段屬於對人的疾病嚴重程度為「低」的新型A型流感亞型。世界衛生組織（WHO）在今年2月24日對H9N2風險評估表示，多數病例曾接觸禽鳥或受污染環境，由於病毒於家禽中持續流行，預期將持續出現零星人類案例，目前證據顯示其尚未獲人際傳播（人傳人）能力，社區傳播可能性低，可能出現偶發人類感染病例，需密切監測。

為防範新型A型流感，疾管署提醒，醫師如遇類流感患者，請確實詢問其TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），若符合新型A型流感通報條件，務必儘速通報。

另外，請民眾遵守「5要6不」原則，「5要」為肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

疾管署長莊人祥昨天表示，禽流感一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」，目前流感病毒藥物儲量約為人口的10%至15%，如果大流行時也有抗病毒藥物。（編輯：管中維）1120317

（疾管署提供）