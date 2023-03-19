頭皮屑是不少人的困擾，不僅雪花飄出門好尷尬，伴隨而來的搔癢問題更是讓人深受其害！今天就要來解析頭皮屑的成因和解決方式，帶大家一起K.O頭皮屑。

by Elina Chiang - 2023/03/19 更新

頭皮屑成因

頭皮屑是什麼？總結來說，頭皮屑是頭皮角質代謝異常後產生的脫皮狀況，越 L’EXCELLENCE診所皮膚科醫師黃幼鳴說明，角質代謝異常就會造成頭皮產生發炎狀況，頭皮屑到皮膚炎是個光譜，依照發炎程度不同，會在頭皮引發不同的症狀，輕則像是比較細小、如粉末狀的頭皮屑，嚴重者會有大塊脫屑、甚至頭皮紅腫、流組織液的狀況。

至於造成頭皮肌膚發炎的成因其實非常多，包含內在的生活壓力大、作息不正常，或是本身是容易皮脂分泌的體質，以及外在的空氣污染、過度清潔等刺激，這些因素全都指向頭皮的菌叢不平衡，在微生態失衡的狀況下導致頭皮屑產生。

頭皮屑類型

大家常討論的頭皮屑類型，像是乾燥頭皮屑、油性頭皮屑等，黃醫師說明其實在皮膚科醫學上雖然沒有特別區分乾屑、油屑，但不同類型的頭皮確實有不同產生頭皮屑的原因。過去抗屑產品多會和控油綁在一起，一方面是因皮脂分泌確實使油脂成為菌種的食物來源，不過並不代表乾燥的頭皮就不會有頭皮屑。

頭皮過於乾燥容易導致敏感、乾癢狀況，通常這類型的頭皮屑較為細小，呈現粉末狀，也是比較輕微的發炎狀況；若是皮脂、灰塵加上老廢角質堆積，則是因為清潔不足導致的狀況；再來像是過敏紅腫、顆粒、不正常泛紅出油狀況伴隨著頭皮屑，則是較為嚴重的發炎症狀。

如何改善頭皮屑狀況？

黃醫師提到，若是較輕微的頭皮屑狀況，可以透過髮品挑選，例如選擇保濕抗屑的洗髮精，或是針對頭皮菌種平衡設計的產品，若是皮脂分泌旺盛、角質堆積造成的角質代謝異常，則可以選擇市面上針對頭皮角質淨化的產品；倘若是頭皮長期不適，甚至有發紅、顆粒的現象，建議在就醫後可根據醫生建議，挑選具有藥性的髮品使用。

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另外，在日常生活中也有些日常習慣可以加強改善

用接近肌膚溫度的常溫水洗頭，過冷、過熱的水都會造成頭皮刺激 用指腹而非指甲洗頭，指甲大力搔抓容易造成頭皮刺激敏感 定期使用去角質產品，若出入空氣、環境較糟糕環境需更仔細清潔

如何挑選適合髮品？

根據不同的狀況，其實有不同的成分能夠幫助緩解，現在也有許多成分會設計於抗屑產品中供消費者選擇。黃醫師提到像是水楊酸運用在髮品中能夠幫助角質代謝、薄荷醇則能夠有止癢的效果，若是較為乾燥的頭皮，市面上也有許多添加玻尿酸、胺基酸成分，強調保濕的髮品，至於沒藥醇則能夠達到鎮靜、舒緩的效果。

是否需要長期使用抗屑產品，則因個人狀況不同而異，若是短暫過敏、外界刺激，在使用抗屑髮品得到改善後，即可停用；若是因體質造成的長期頭皮屑狀況，則建議可以就醫搭配長期使用改善。

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。