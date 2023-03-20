2023年03月20日 整理：陳立炘（環境資訊中心記者） 整理：陳立炘（環境資訊中心記者）

《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊17日發表一項海洋化學研究，由美國聖地牙哥加州大學斯克里普斯海洋研究所主導，台灣、日本、巴拿馬、波多黎各組成跨國團隊，研究結果指出，過去海洋缺氧多發生在溫帶海域，但現在熱帶海域也已出現海洋溶氧量不足的現象，有超過97%的採樣點處低氧狀態中，13%為嚴重缺氧。台灣的東沙環礁、太平島等五處珊瑚礁生態系，更皆處於中重度缺氧的生存環境。

[廣告] 請繼續往下閱讀

白化的珊瑚與蝶魚。圖片來源：台灣環境資訊協會超過97%採樣點處低氧狀態 台灣東沙環礁、太平島也在其中

本次研究橫跨全球12個地點，選定32個不同的珊瑚礁生態系，蒐集日夜變化下海水溶氧的情況。台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授周文臣、中山大學海洋科學系教授宋克義也參與其中。

研究團隊發現，台灣東沙環礁、太平島等五處珊瑚礁生態系皆處於中重度缺氧的生存環境裡。周文臣說明，研究結果清楚揭示，在當前的環境條件下，缺氧現象已普遍存在許多珊瑚礁生態系中。

研究團隊透過聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）所提出的四種氣候變遷情境模式，模擬海水溶氧的變化情形。結果顯示，到2100年時，溫度升高會導致氧氣溶解度下降，生物代謝耗氧速率增加，大幅加重珊瑚礁生態系缺氧的時間與強度。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫也表示，此研究首次在全球尺度下，調查不同海域珊瑚礁，證實整體低氧的現狀。研究發現有超過97%的採樣點處低氧狀態中，其中有13%為嚴重缺氧。

而在IPCC推估暖化最嚴重的極高排放情境下，低氧最嚴重的珊瑚礁海域，將在本世紀末增加近三倍。陳昭倫提醒，一旦高溫造成珊瑚白化，缺氧將進一步加劇珊瑚與珊瑚礁生物的生存緊迫，甚至死亡。

大堡礁凱珀爾（Keppel）群島的白化珊瑚（前）與健康珊瑚（後）。圖片來源：維基百科（CC BY 3.0）

學者：缺氧是套「組合拳」 不只暖化、人類活動也會造成海水缺氧

國立中山大學海洋科學系副教授黃蔚人表示，缺氧是一套「組合拳」，不是單一的現象，因此應先了解缺氧與其他因子間的關係，例如近岸優養化也會造成海水缺氧。

此外，黃蔚人指出，目前已有學者在研究耐高溫的珊瑚，以對抗珊瑚白化，但若未考慮缺氧的影響，即便最終珊瑚能夠抵禦暖化，仍要面對低氧海水環境的問題。因此通盤了解哪些原因促使珊瑚白化，才能全面應對未來變化。

國立海洋生物博物館生物馴養組副研究員唐川禾提醒，若要推估其他海域珊瑚礁的缺氧情形，仍須多考慮其他環境條件。

他表示，水體脫氧加速不單只因暖化所致，人類活動直接污染海洋水體也會加劇海水脫氧，所以在試圖扭轉海洋暖化的同時，也應避免珊瑚礁海域優養化，以及耗氧性有機物質污染。

參考資料

- 海水增溫使全球海洋珊瑚礁生態系缺氧

- 「海水增溫使全球海洋珊瑚礁生態系缺氧」專家意見 延伸閱讀

- 破珊瑚白化新進展 嫌疑犯「超氧化物」有了新定位

- 民間調查 墾丁合界珊瑚白化嚴峻 後壁湖較輕微但人為干擾嚴重

- 氣候變遷衝擊夏威夷 環保組織決定替珊瑚礁買保險 相關文章 海纜上岸可能影響藻礁 CIP三浮動風場環評補件再審 2023/03/13 空中看海洋20年 浮游植物大量增生更嚴重了 2023/03/13 小白鯧「半個巴掌都不到」 環團調查漁市常見六大魚類、七成未達性成熟體長 2023/03/09 海洋保護有成 墾丁首次記錄兩稀有魚類：長鼻粗吻海龍、褐帶少女魚 2023/03/08 公海不再無「法」管 聯合國達成公海條約協議 2023/03/06 虎鯨體內首度驗出環境賀爾蒙壬基酚 疑含毒化物衛生紙惹禍 2023/03/02 海洋台灣新聞珊瑚保育珊瑚白化海水缺氧