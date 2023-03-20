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代工大廠和碩董事長童子賢（圖）20日出席遠見．天下文化事業群舉辦的2023高峰論壇，他表示，國際市場不如以往開放，製造基地分散化，企業積極尋找新商機。中央社記者吳家豪攝 112年3月20日

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（中央社記者吳家豪台北20日電）代工大廠和碩董事長童子賢今天表示，自由貿易精神雖好，但成果難以讓人人平等享受，國際市場不如以往開放，企業積極尋找新製造基地和新商機，例如汽車產業的電氣化、資通訊需求的產業化，都可以是未來的新典範。

遠見．天下文化事業群舉辦2023高峰論壇，邀請前國安會秘書長蘇起、童子賢、鈺創董事長盧超群、大成董事長韓家宇、新光銀行副董事長李紀珠、前經濟部長尹啟銘等講者，從地緣政治風險、總體經濟變數、半導體競合等面向，一同思考台灣的最佳策略與應變選項。

童子賢指出，過去各國產業各有擅場，在比較利益的基礎上進軍全球市場。例如中國在太陽能產業上發光發熱，沙烏地阿拉伯把持石油利益。自由貿易精神雖好，但成果難以讓人人平等享受，也造成自由貿易總是面臨部分參與者的反對，貿易協定也不免各有限制。

他說，如今國際市場已不如以往那樣開放，過往國際公司透過「中國製造」享受人口紅利與較低成本，近年逐漸在印度、墨西哥、越南等國的崛起中，製造基地已逐步分散化。

童子賢認為，在製造基地轉移的挑戰中，也萌生了新商機。ESG（環境保護、社會責任、公司治理）不只是限制，也可以是新機會，例如汽車產業的電氣化、資通訊需求的產業化，都可以是未來的新典範。

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童子賢提及，台灣企業要跨到國際會遇到各種挑戰，首要是語文、文化的隔閡。例如越南設廠時遇到人力缺乏困境，與中國勞動力不同，無法集中住宿舍管理；印度則遇到語言交流挑戰，英文只有高等教育人才可流利溝通。企業全球化運作實務應該因地制宜，配合當地文化調整。

盧超群指出，目前半導體獨大，缺乏環境發展其他科技產業，應該透過半導體的成就與政策輔助，增加可協調產業間的「指揮家」，使相關產業共融共好，避免最好的人才都被日本、美國挖角。（編輯：楊凱翔）1120320