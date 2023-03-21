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（中央社記者張雄風、葉臻台北21日電）美福大火釀空污遭桃園環保局依廢清法和空污法裁罰，但美福向環保署提訴願後，因依法不合而撤重罰，地方盼能修法。環保署今天表示，會就火災樣態再邀地方討論修法事宜。

美福倉儲去年3月大火燃燒逾大量肉品，附近居民忍受惡臭逾月餘，桃園市政府原先違反廢棄物清理法和空氣污染防制法，分別開罰新台幣100萬元和500萬元，但美福不服，向環保署提出訴願後，獲得撤銷。

桃園市政府環保局向中央社表示，空污法處分上，由於已被駁回兩次，在出現新的事證之前，暫時無法再依其他法源進行處分。廢清法部分，經桃園市政府訴願審議委員會審議原處分之適法性，111年10月4日撤銷原100萬元裁處書，環保局同年11月11日重新裁處罰6000元。

環保局也說，環保署在今年3月9日函復，美福公司（倉貯業務）非廢棄物清理法指定公告事業，這部分已再建議環保署將倉貯業務納入指定公告事業，以擴大列管。

桃園環保局也提到，當該類型倉儲火警造成大量空氣污染物，環保機關卻無法可罰，建議環保署應依地方政府所遭遇的實務與民怨適當修法。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，根據「消防局火災鑑定書」指出，美福火災起火原因是電氣因素引起，與空污法規定要件不符，原處分用法違誤而撤銷。

修法部分，蔡孟裕說，後續會就火災的樣態，再邀集各地方共同討論，包含空污法和廢棄物清理法納管倉貯業務等事項。

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環保署說明，民國83年曾有函釋火災事件發生源並非空污法規範的污染源，不宜依空污法處分；90年補充解釋「一般家戶、房舍、倉庫等因不可抗力之因素（如電線走火、縱火）所造成之火災意外者，不宜以空氣污染防制法管制，而應依公共危險罪處置。」

環保署補充，在107年8月1日所修正空污法第32條第3款，增訂「管理不當產生自燃」為空氣污染行為，是指可燃物因堆積醱酵產生沼氣等可燃氣體，引發自燃情形；其他如電氣走火或人為縱火等火災原因，則非屬空污法空氣污染行為，不宜以空污法裁罰。（編輯：陳清芳）1120321