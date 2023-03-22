在瑞士政府強力介入下，瑞銀 (UBS) 緊急收購瑞信 (Credit Suisse)，並讓一批總值約 170 億美元的額外一級資本 (AT1) 債券淪為廢紙。在這筆交易中，創下兩大先例—股東無權投票、債權風險高於股權，讓相關投資者不滿。

不僅債券持有人正準備控告瑞士政府，瑞士在交易中剝奪了兩間銀行股東的投票權，有股東也準備為此採取法律行動。

代表瑞士退休基金和其他機構投資者的 Ethos 基金會表示，這次收購對股東和瑞士經濟來說是「巨大的損失」，倉促合併是對股東權利的前所未有的侵犯，可能會嚇跑機構投資者。

Ethos 代理瑞信 3% 至 5% 的股票和 4000 億美元的資產，他們表示，正在權衡對出售採取法律行動的可能性。

Ethos 執行長 Vincent Kaufmann 說：「這種情況是公司治理的重大失敗，瑞士可能會在良好治理方面給國際機構投資者留下不好的形象。」

Kaufmann 與法律評論員們強調，倉促完成出售交易的方式損害了瑞士作為向投資者提供法治保障之地的聲譽。瑞士財政部長 Karin Keller-Sutter 表示，政府促成的這筆交易，是防止瑞信徹底崩潰的必要措施，否則政府可能被迫進行紓困。

為促成這筆交易，瑞士政府援引了緊急狀態法，從而允許其發布臨時法令，這一次的法令還包括了推翻有關股東投票的合併法。

Kaufmann 指出，在這樣一個關鍵問題上取消股東的投票權，那麼這顯然就是國家干預。這是史無前例的，是對股東權利的剝奪。

在此之前，美國律師事務所 Quinn Emanuel 表示，他們正與部分瑞信 AT1 債券的持有人商討可能採取的法律行動。

在一般情況下，債券優先權會高於股票，即股東首先承受損失，之後才輪到債券，但在本次交易中，瑞信 AT1 債券持有人的投資將化為烏有，瑞信股東們卻可獲得約 32 億美元。

不過根據瑞士債券登記條款，金融監管機構有權強制債券面值變為零，而不用承擔責任。

持有瑞信 AT1 債券的投資公司 Axiom 研究主管 Jérôme Legras 表示，此舉可能破壞投資者對金融市場的信任，「這不僅是一個純粹的法律問題，它關乎市場信心及政府如何公平對待所有投資者。」