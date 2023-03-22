摩根大通資產與財富管理 (JP Morgan Asset & Wealth Management) 執行長 Mary Callahan Erdoes，是富比世雜誌 (Forbes) 評為世界上最有權勢的女性之一，她日前接受巴隆周刊 (Barron’s) 訪問時對當前銀行業風暴表示，這並非系統性的危機。

Erdoes 在 2008 至 2009 年金融危機期間，以資產和財富管理行業的佼佼者聲名鵲起，可以這麼說：金融危機重新定義了華爾街、經濟和她的職業生涯。

她在 2008 年擔任摩根大通私人銀行 (JP Morgan Private Bank) 執行長。在此之前，她曾在債券諮詢公司 Meredith, Martin & Kaye 工作，直到 1996 年加入摩根大通。她在 2009 年被拔擢為摩根大通財管部門的執行長，至今仍對那段時間的壓力記憶猶新。

Erdoes 說：「金融危機提醒我們，認真對待風險管理的每一步是多麼重要。」

她的能力在過去兩周再次受到考驗，因為矽谷銀行 (SVB) 和兩家規模較小銀行倒閉，讓人擔憂恐慌情緒蔓延。但她說：「現在的金融系統比之前任何時候都更強大，這些事件發生後，金融系統會變得更具韌性。」

在 Erdoes 任職期間，公司管理的全球客戶資產規模從 1.7 兆美元激增至 4 兆美元，去年收入從 2009 年的 79 億美元躍升至 177 億美元。她還把業務拓展到中國和愛爾蘭等新市場，並展開一系列併購交易。

《巴隆》今年已經連續第四年，將 Erdoes 列入美國金融界 100 位最具影響力女性的年度榜單。以下是巴隆專訪內容的摘要：

巴隆：你經歷過 2008 年至 2009 年的金融危機，你認為目前銀行存在的問題是系統性的嗎？

Erdoes：在最近和客戶召開的電話會議上，我們對他們說這場危機不是系統性的。美國最大的幾家銀行（與 SVB 和其他破產的銀行相比）有其他緩衝，尤其是他們資產負債表上的長期債務佔比高許多，客戶類型也更多元化，包括機構客戶和零售客戶。

這次從經驗中學到的教訓是，當某個東西看起來好得令人難以置信時，可能真的沒那麼好，例如這次的高存款利率和低貸款利率。

另一個教訓是，這些問題會得到解決，監管機構將幫助銀行系統中的這個部分變得更加強大。

2008 年金融危機期間，大型金融機構是焦點，如今，美國銀行的存貸款比率處於幾十年來的最低水平，資本適足率處於 30 年來的最高水平。這兩項數據都告訴我們，有系統重要性的大型金融機構，正在做他們應該做的所有事情。

這場危機涉及的是規模較小的地區性銀行，他們不受與大銀行相同的指導方針和監管，而後果正在一一顯現。我們希望推出相關法規，幫助這些地區性銀行以和大型機構相同的方式進行風險管理。

《巴隆》：你認為美國經濟正走向軟著陸還是衰退？

Erdoes：美國經濟仍然健康，這一點沒有因為兩家地區性銀行被接管而改變。目前市場認為經濟陷入衰退的機率為 65%，如果你調查企業主管，93% 的 CEO 認為經濟會陷入衰退，而且他們正在為此做準備，目前這是他們最關心的問題。

當市場在沒有考慮到所有潛在挑戰的情況下漲得越多，就會在意識到到這些挑戰後跌得越慘。這可能導致經濟陷入比人們預期更嚴重的衰退。這種可能性很高，而且持續升高。

一些人會說，房地產等領域已經陷入衰退，房屋銷量年比驟降近 40%，比金融危機下降得還快。經濟看上去很健康，但同時也很脆弱，如果聯準會 (Fed) 能悉心製定一個讓通膨平穩回落到 2% 的路徑，那就再好不過。

《巴隆》：目前為止 Fed 還沒能找出這條路徑，現在是不是更難了？

Erdoes：金融系統出現壓力後，目前 Fed 的任務很艱鉅，他們必須弄清楚如何在藉由收緊政策抑制通膨的同時，避免在脆弱時期造成巨大的破壞，他們可能不得不因此重新思考目前的路徑。我認為這不會從根本上重塑這條路徑的起點和終點，可能只是決定 Fed 如何在起點和終點的中間達成自己的目標。

《巴隆》：去年「股六債四」投資組合經歷了艱難的一年，現在應該怎麼看這個策略？

Erdoes： 股六債四投資組合的未來回報起點比過去好得多，這是個好消息。在我們的 2023 年長期資本市場假設中，股六債四投資組合未來 10 到 15 年以美元計算的年投報率預測，從去年的 4.3% 上升至 7.2%。

《巴隆》：對很多投資者來說，投資中國既是機會也是挑戰，你投資中國的策略是什麼？

Erdoes：中國對我們很重要。摩根大通 100 多年前就在中國開始營運，今年 1 月獲准全資控股在華合資公司上投摩根基金管理有限公司 (China International Fund Management Co.)。

但對我來說遠不止這些。在當今世界，不管是什麼類型的投資者，或投資於哪些資產類別，如果不了解中國，都是不負責任的行為。你可以不投資中國，可以只在自己的國家投資，但你不能不去了解全球最大的、充滿活力的經濟體之一正在發生什麼，比如中國的發展方向、政策、經濟重新開放的影響或半導體芯片問題等等。

《巴隆》：美中關係緊張會對摩根大通的中國業務和投資帶來什麼樣的影響？

Erdoes：我們盡量不受任何特定國家的影響，因為摩根大通在世界上很多國家都有業務，我們試圖將其與地緣政治問題分開。

《巴隆》：ESG(環境保護、社會責任及公司治理) 對摩根大通來說很重要，但現在 ESG 正受到抵制，你如何處理這種情況？

Erdoes：世界上什麼是對什麼是錯不是由哪個人說了算的，每個人都希望我們的世界更安全，希望我們的星球多一點綠色，希望獲得更好的教育，但並非每個人都把這些東西放在同等優先的位置，最重要的是讓更多投資組合經理或客戶擁有自己的發言權。

《巴隆》：摩根大通最近派代表團會見烏克蘭總統澤倫斯基，這次訪問的目的是什麼？

Erdoes：自 2010 年以來，摩根大通一直是烏克蘭主權債券的第一發行人。俄烏衝突爆發後，我們向烏克蘭提供為期兩年的債務凍結，以解決政府的流動性需求。今年 2 月訪問烏克蘭基輔的代表團，是由擅長於貸款、政府事務、重建和另類投資方面的專家組成的，討論重點包括制定和協調再融資和重組戰略、政府流動性管理以及經濟數字化路線圖等。

《巴隆》：數位化和人工智慧 (AI) 正在改變世界，摩根大通怎樣運用這些工具？

Erdoes：摩根大通每年在技術上的支出超過 120 億美元，因為我們必須確保在世界各地流動資產的安全。AI 擁有創造大量機會的潛力，在摩根大通獲得廣泛運用，首要的是在反洗錢程序中尋找欺詐和洗錢模式。