中國新聞快報：中國多地遭沙塵暴襲擊 北京驚現現藍太陽

【新唐人北京時間2023年03月23日訊】近日中國大陸異象頻傳。在習近平返國的同一天，北京遭遇最強沙塵暴的襲擊。來看今天的《中國新聞快報》。

中國多地遭沙塵暴襲擊 北京驚現藍太陽

3月22日，被官方稱為最強的沙塵暴，襲擊了北京，出現重度空氣污染，天昏地暗。當地氣象部門提醒市民減少外出活動。

當天，在昏暗的天空中驚現藍色太陽奇觀。

北京市民：「你看看那個太陽，我的天！」

「有一種鬼天氣的感覺，就這種陰森恐怖的感覺，都不敢出去了。」

同一天，沙塵暴還襲擊了吉林長春和遼寧瀋陽等地，降下了「泥雨」。

長春民眾：「這是真埋汰（髒）呀！」

長春民眾：「上面全是那種泥點子。」

沙塵暴也波及到天津市。

天津市民：「今天，天津颳起了沙塵暴。」

「遠處的樓房已經看不見了，就好像海市蜃樓一樣。」

此前一天，內蒙古二連浩特遭遇沙塵暴，天空變為橙紅色。

廣東一車輛衝向人群 多人傷亡 現場慘烈

3月21日下午3點左右，廣東揭陽市揭西縣發生一起嚴重車禍。一輛失控的車輛飛速衝向人群，現場有多人被撞倒地，場面驚悚。當局通報稱，車過造成至少2人死亡3人受傷，真實傷亡情況不明。

現場視頻顯示，一輛汽車突然快速行駛，有多輛小汽車被撞毀，摩托車倒地，肇事車的車頭嚴重損毀，輾壓多名行人，多人倒在血泊中，現場一片狼藉。

肇事司機已被控制，已排除酒駕、毒駕，肇事原因不明。

今年1月11日，廣州市發生寶馬車撞人案，導致至少5人死亡，13人受傷，當局至今尚未公布調查結果。

知名博主「編程隨想」被判七年 妻向外界求救

中國大陸知名博主「編程隨想」，原名阮曉寰，他在2008年北京奧運會期間，曾任職大會信息安全系統總工程師，在失蹤近二年後，他的妻子向外界發出求救信。他因在網上揭露中共和指導讀者「翻牆」等，遭當局抓捕，今年2月10日，被以所謂的「煽動顛覆國家政權罪」判刑7年，並被罰款。

瀋陽信訪幹部進京告狀 被同行圍堵九晝夜

近日，遼寧省瀋陽市信訪局處級幹部郭泓，遭遇中共鐵拳。他因控告當地官員貪腐，遭到同行圍堵抓捕。

郭泓此前的一段視頻在網上熱傳。

瀋陽市信訪局幹部郭泓：「今天是二十大閉幕第二天，中國老百姓依法維權何其艱難！」

「我因控告瀋陽市公安局領導犯罪問題，

「他們擔心我去北京控告，瀋陽市公安局，

「指揮信訪行政維穩，30多人、10多台車，將我一人一車圍堵在盤錦服務區，然後把我堵在車裡非法限制我人身自由長達9天8夜。報盤錦110四十多次，他們局部處理，相互串通，這就是中國的法律現狀。」

網友熱議，信訪局的幹部都被逼到要去北京上訪，還被抓捕，普通老百姓想申冤，談何容易！

中共內委會變相浮現？蔡奇成權鬥要角

中共政治局常委蔡奇，近日以中央辦公廳主任身分陪同習近平訪俄。大紀元時評人岳山認為，蔡奇已身兼多領域要職，預料接下來還會握有特別權力，早前傳聞設立但未坐實的中共內務委員會，在蔡奇權力膨脹之下，似乎變相浮現。

蔡奇是和習近平相熟37年的超級親信，他以黨內排名第五的政治局常委、中央書記處常務書記身分，兼任新的大內總管，令中辦地位重回歷史最高時的汪東興時代。

中辦負責中共領導人的安保、通訊、運轉中樞，還負責領導人保健。特別是中辦掌管的中央警衛局，一方面是保衛習近平，另一方面是盯緊一眾現任國級高官以及元老，防止政變發生。文革時的中辦主任汪東興就是參與政變、拿下「四人幫」的角色，後來升至政治局常委繼續兼任。相形之下，蔡奇出任中辦主任自然不同尋常。

岳山認為，蔡奇分管的中共意識形態已經破產，但也是權力鬥爭中的利器。而在中共特殊體制下，蔡奇掌管了擅長顛倒黑白的黨喉舌，在內鬥中會比其他習家軍更有優勢。

新唐人電視台記者趙鳳華、榮玉綜合報導

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