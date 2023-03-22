【秦鵬觀察】百度文心一言被爆是套版美產品

【新唐人北京時間2023年03月24日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間3月23日，京港台時間3月24日。

今天焦點：轟動一時的百度文心一言，被網友曝光，竟然是一個套版的美國產品，總線是Bus，起重機原來是仙鶴！

全球對中國芯片制裁升級，中共駐荷蘭大使放話：不會忍氣吞聲！不過，北京到底能做什麼呢？

文心一言套殼實錘 回應「行業慣例」被嘲笑

我們知道，在GPT-4出現後，中國最大的搜索引擎公司百度也頂著壓力，發布了文心一言。為了避免出現疏漏，CEO李彥宏在演示時，居然用了預先錄製的視頻，隨後股市大跌。但是，第二天又漲了不少回來，投資人可能想明白了一個問題，那就是百度可以靠中共防火牆吃大塊中國蛋糕，雖然不完美，慢慢追趕嘛。

不過，接下來的故事令人啼笑皆非。首先網友們發現，文心一言在做圖功能上，有點太搞笑。而現在，更是發現了驚人的真相！

我們先來欣賞一下，讓大家啼笑皆非的那些東西。比如，胸有成竹、車水馬龍、唐伯虎點秋香、虎頭虎腦、關羽田裡走單騎。

這給網友增加了很多笑料，有一個擅長用咖啡作畫的網友，還把其中的唐伯虎點秋香，做成了熱氣騰騰的咖啡版本。我們也來欣賞一下。

當然，更有意思的是，這個中國「自主知識產權」的AI，對那些南北家常菜，什麼驢肉火燒、夫妻肺片、紅燒獅子頭，叉燒包、蝦餃、燒賣、豉汁蒸鳳爪，出來的結果，讓你絕對想像不到。嘿，倒是很有創意哈。

對了，還有一個陸家嘴，這張大口，和我們熟悉的大上海咋不一樣呢？

在過程中，有一些人懷疑，百度文心一言的算法或圖庫背後，是不是美國的啊？因為，在一些圖片生成上，露出了一些馬腳。比如，讓它畫「一隻愛國的貓」，出現的是頭頂美國國旗的貓咪，所以，小度，你到底愛的誰的國呢？

而就在這兩天，人們發現了越來越多的證據，最後實錘了一個驚天祕密：百度文心一言，居然是一個「套殼」產品！

其中一個證據是，有人讓它畫一個「總線」，它畫出來一輛大巴車。隨後，百度又修改了。可是，如果你把命令加多一點要求，它又露出馬腳來了，比如你說「生成一幅總線和狗的圖片」，或者「總線和鼠標的圖片」，結果畫出了一輛大巴車和狗、以及老鼠的組合。

有朋友可能奇怪，總線怎麼會是Bus啊？實際這是計算機行業語言，總線的英語，來源就是Bus。

然後，到了3月22日，網路大V劉大可獲得更多證據，這一次徹底實錘了！文心一言，真的就是個和漢芯、鴻蒙一樣的套牌產品！

漢芯，我們知道，是上海交大曾經轟動一時的中國最大科技成果，說是自己研發的芯片，騙取了上億元經費，但最後被揭穿是買了摩托羅拉的芯片，然後找工人打磨了一下，印上了上海交大自己的Logo。「套殼」就是這麼來的：換了一張皮膚，國外舶來品的內核沒改變。

還有什麼最新證據呢？還有起重機，它居然畫出一隻仙鶴來。而查詢英文，大家知道，起重機crane，真的有仙鶴的意思。所以，答案似乎找到了：它看起來是先翻譯成英文，然後再智能作圖。

再實驗，畫一隻鼠標，Mouse，出來了一隻老鼠。

更搞笑的是，英文can表示「可以」，但是「一可以豆子」，在中文裡根本不是人話，可機翻英文one can bean，就是「一罐頭豆子」，畫出來果真如此。然後，繼續實驗，「牛肉可以」，好，出來一罐頭牛肉。然後，再次下令，畫一幅「滿冰箱可以」，好傢伙，出來一冰箱的罐頭！

還有，土耳其和火雞在英文裡是同一個詞turkey，你說「土耳其張開翅膀」，畫出來的是火雞（turkey）。同樣，「水瓜」出來西瓜（watermelon）。

同樣，牛奶路，畫出銀河「Milky way」。「雲中的平面」，畫出雲中的飛機「plane in cloud」。「金色的摔倒」，畫出金色的秋天「golden fall」。「中國論文」，畫出山水畫，實際是宣紙「Chinese Paper」。

夠了！這一切都鐵證如山的表明，百度AI就是將中文詞彙，用很次的機器翻譯先譯為英文，然後作畫。

還有「畫一幅：一家人圍著表格吃飯」，結果出來一張桌子。因為表格和桌子的英文是同一個詞。「畫一個博士和一個醫生」，出來兩個醫生！

面對這樣實錘的證據，百度認了嘛？沒有，大家看看人家怎麼說的：第一，我們「完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心跨模態大模型ERNIE-ViLG」，說人話，這個是不是你自己的知識產權吧？不說。第二條，說，我們使用全球互聯網公開數據，符合行業慣例。

不過，我得到的內幕消息是，文心一言就是一個「打磨芯片」，「內核是抄襲的Google開源的工具」，「我朋友在Google跟我說的」。

「河南」大使坐不住了 媒體警告：美國不可掉以輕心

我們知道，AI的最終水平來自三個方面，算法、數據和算力。很多人都說中國擅長做1-99的工作，不擅長做原創性的0-1的工作。可是，對百度這樣的中國公司來說，未來面臨三大問題：

第一，國外很多算法未來不公開了，比如ChatGPT是GPT3.5大模型，但從3.0版本之後，就不再對外發布了，中國這次到哪裡兒抄襲呢？

第二，數據。世界主要的知識是英文記錄的，而中文數據被污染很多，將來訓練能夠出來如何超越美國？

第三，算力。人工智能AI主要靠大量芯片，特別是英偉達Nvidia公司的GPU，現在美國加大了對中國禁運。這體現在：

1、對中國禁止出口7納米及以下設備。

2、現在擴展到要荷蘭、日本等禁止28納米甚至以上的設備。台積電創始人張忠謀最新對《芯片戰爭》的作者米勒說：支持美對華芯片管制，芯片產業全球化已死。

3、禁止對中國銷售先進的英偉達A100和更先進的H100，中國只能得到閹割版的A800和H800，這樣計算時間會更長，更新換代也就更慢。

而且，業內人士說，這還不僅僅是速度問題，低端芯片訓練出來的結果，就會像人一樣，智商不足。

這樣一來，中共坐不住了。中國駐荷蘭大使談踐，日前警告荷蘭內閣，說阿斯麥（ASML）的禁令會破壞中荷關係，中國「不會忍氣吞聲」。

他此地無銀三百兩地說，荷蘭即將禁運的DUV光刻機並不是很先進，中國用它做存儲晶元，「不用於軍事用途」。

他警告「切斷聯繫並不能讓荷蘭更安全，反而破壞了全球供應鏈。」「隔斷中國這個全球最大的市場，也必將危及荷蘭在晶元技術方面的領先地位。」中國對此「不會忍氣吞聲」。

不過，大家知道，歐美日等對中國禁運，核心不是為了經濟目標，而是它們認爲中共發展半導體有其政治目的，包括應用到軍事、對中國社會進行控制，這不僅違反了普世人權價值，而且威脅世界安全。

面對這種情況，中共採取了舉國體制對抗，習近平還專門成了新的中央科技委員會。當然，我們分析過，它很難以一國之力對抗全世界。

但是，最新《華爾街日報》撰文警告說，美國不可掉以輕心。文章舉了兩個行業的例子，光伏產業和造船業，認為歐美當初也想削弱中國，但最後，中國佔據了這兩個行業的全球主要市場份額。所以，教訓是，美國無法承受沾沾自喜的代價。

我覺得這個提醒值得重視。舉例來說，英偉達最新產品是H100，這一次說要給中國提供閹割版本 ，但是，我認為問題是，之前禁止了算力低一個數量級的芯片A100，所以，哪怕這一次H100給中國更低的版本H800，中共還是沾了全球技術進步的光了，它還是可以不斷前進。

那麼，世界應該如何做呢？

《孫子兵法》特別講究戰略規劃，說「夫未戰而廟算勝者，得算多也﹔未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況無算乎！」

所以，大家認為，美國是不是應該聯合盟國，對中共實施更加嚴格的禁運呢？

好了，我們今天就談到這裡，請大家訂閱《秦鵬觀察》。讓我們透過現象看本質，一起觀察世界重大事件。謝謝，我們下次節目見。

秦鵬觀察：https://www.youtube.com/channel/UCwX6rw_QzJbFzvr1CzivxIg

《秦鵬觀察》製作組

（責任編輯：李紅）

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