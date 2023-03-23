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【警政時報 薛秀蓮/台北報導】

許多忙碌的現代人因為飲食不均衡、睡眠不足而影響身體機能，想要維持良好健康狀況，可以攝取Omega-3脂肪酸的營養食品來促進體內代謝，但是市面上的Omega-3營養品有上百種，最常聽到的Omega-3營養品除了魚油之外，還有近年很夯的磷蝦油，兩者都含有豐富的EPA和DHA，民眾到底要怎麼選擇呢？ 營養師劉怡里建議民眾選購時，除了比較營養成分表中的Omega-3含量之外，也可以從海洋生態的角度去思考：

魚類和磷蝦同樣來自大海，但在海洋食物鏈中卻扮演著不同的角色，魚類在海洋食物鏈中屬於較高級的消費者，磷蝦則是最底層的小型甲殼類生物，在海洋食物鏈中越高級的消費者，越容易累積重金屬污染物，像是汞、鉛、砷…等會危害人體健康的毒性物質，因此選擇磷蝦油較能避免重金屬殘留的風險，若是來自南極深海的磷蝦，則能攝取到天然純淨的營養，因為地理位置偏遠的南極海域，被認為是全球純淨的海洋之一。

隨著各國漁業的迅速發展，過度捕撈已經成為全球關注的議題，為了避免海洋資源耗竭，全球最大保育團體WWF於1997年成立了國際性的非營利組織機構－Marine Stewardship Council, MSC海洋管理委員會*，以維護全球海洋生態系統健康資源為目標，設定漁獲量配額限制及友善海洋環境的捕撈方式等原則，獲得MSC標章的食品，即為實踐海洋永續理念的認證，也是民眾選購Omega-3營養品的重要指標。

在美國擁有85年歷史的知名保健大廠Schiff公司，嚴格遵循MSC海洋管理委員會的規範，推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，去年引進100%來自南極海域的深海磷蝦，每顆軟膠囊中含有750mg的磷蝦油， Schiff公司堅持在海洋永續發展的前提下，提供民眾天然純淨的營養。

磷蝦油屬於親水親油的磷脂質形式，是幫助吸收的好選擇，磷蝦油對維持健康的好處不只如此，磷蝦油除了促進新陳代謝之外，其中的DHA也能幫助維持思緒清晰，此外還含有天然蝦紅素，能幫助調整體質，還能穩定DHA和EPA的狀態，凡是想要維持良好代謝的粉領族、較少運動的銀髮族、長時間盯著螢幕的低頭族…等，一天只要一顆「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，調節身體機能、維持健康好氣色。

3/20~3/30在知名賣場限時折價優惠，產品或販售通路相關問題請洽Schiff臺灣客服專線諮詢。

原始新聞來源 避免重金屬殘留風險｜攝取Omega-3的安心選擇 警政時報.