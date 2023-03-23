中國沙塵暴席捲15省 禍及5.6億人

【新唐人北京時間2023年03月24日訊】3月份以來，中國多地出現極端氣候。其中北方多個城市連續遭遇強沙塵暴襲擊。中共官方稱，此次沙塵席捲大陸15個省份，約5.6億人受影響。

3月20日至23日，今年以來的最大規模沙塵暴襲擊中國北方多個地區。中共國家林草局23日通報稱，3月19日至22日發生的強沙塵暴天氣過程，主要影響了新疆、甘肅、青海、內蒙古、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南15個省1212個縣，受影響土地面積約362萬平方公里，人口約5.6億人。其中，新疆若羌、甘肅張掖、內蒙古二連浩特、吉林白城等局地出現強沙塵暴。

此輪中國沙塵暴也波及韓國。韓國國立環境科學院3月23日預計，在中國肆虐的嚴重沙塵暴進入韓國北部，部分沙塵會向東南方飄進韓國。首爾、京畿道南部等地發布黃沙警告，首爾當晚達重度污染級別，主要污染物是PM10懸浮粒子。

北京、內蒙古、甘肅、新疆等地連續遭遇強沙塵暴襲擊，漫天黃沙鋪天蓋地，PM10指數都在1000～2500左右。

22日白天，北京黃沙漫天，空氣裡有嗆鼻的土腥味，空氣質量達到嚴重污染水平，全市PM10平均濃度在1500微克/立方米上下，空氣質量「爆表」。

網傳視頻顯示，北京城的能見度不到一公里，近在咫尺的北京國貿大廈，看不清。昏暗的天色，還出現藍太陽異象。

網傳視頻顯示，近日，在內蒙古自治區阿拉善左旗銀根蘇木查干扎德蓋嘎查邊境線，迎面而來的沙塵形成綿延百里的沙牆，遮天蔽日，洶湧襲來。沙塵過境，一瞬間彷彿天都黑了，不見天日。

3月21日，內蒙古二連浩特出現沙塵暴天氣，下午5點左右，天空變為橙紅色。

與此同時，中國多省出現極端氣候。除北方多個城市遭遇沙塵暴襲擊外，江西省、福建省等多地降下特大冰雹，吉林多地下「泥雨」。

另外，3月22日至23日，江西、浙江、福建、廣西、廣東等多個省份降下大冰雹，有的直徑2厘米，有的大如鷄蛋，許多車輛和農作物受損，還有多人被砸傷。

除了冰雹之外，強對流天氣還伴隨著雷雨和狂風。其中，23日福建沙縣、三明、尤溪、古田出現10至11級陣風，建寧、明溪和福鼎局地出現12級陣風。

當天，廣東多地也降下大冰雹，許多屋頂被砸穿。天氣預報顯示，未來三天強對流天氣範圍繼續擴大。

3月22日，長春、瀋陽、哈爾濱等北方城市，出現黃沙、揚塵、混合雨水的天氣，雨點落在身上、車上全都變成了泥，網友調侃：「你的城市在下雨，他的城市在下泥。」

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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