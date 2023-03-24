每個小日子看似不起眼，但串起的卻是整個人生，以下將日常生活中常見的午餐便當中添了一點不一樣的元素，請直覺選一個你最有感覺的！

by 星星教授安格斯 - 2023/03/24 更新

A、碳燒咖啡雞腿便當

B、巧克力豆肉絲蛋炒飯

C、咖哩太妃糖豬排飯

D、黑糖干炒牛河

E、草莓肉醬義大利麵

F、海鮮鍋燒珍珠粥

A、碳燒咖啡烤雞腿便當

五種餐點中甜中帶鹹、鹹中回甘的料理你真的敢嘗試嗎？「碳燒咖啡烤雞腿便當」比起其它五道餐點，可說是最傳統的基本款，儘管加了碳燒咖啡風味，卻反能讓無聊的便當多一種有趣的期待！你在生活方面的情趣指數並不高，大多數的時候，你會選擇走進舒適圈內，選擇最熟悉最安心的選項，而不是冒險一搏，因此生活情趣並不高，也沒有太大潛力，然而面對挫折與逆境，你卻能有十分強大的心理素質，懂得逆來順受、再伺機翻轉劣勢！選擇這道餐點的你頗有革命家的精神，先破壞之後往往會伴隨著大建設，但相反的，日子如果每天安逸無憂，你的能力值也會倒退嚕，變得十分平凡喔！

生活情趣指數：75%

面對逆境的自我療癒指數：90%

B、巧克力豆肉絲蛋炒飯

花花綠綠各種豆子蔬菜搭配只溶你口的巧克力豆會是什麼感覺呢？這道有點惡搞的創意午餐料理其實也是你內心本我的對照，你不是一個甘於無趣、甘於寂寞的人，不按牌理出牌、帶有一點調皮、喜歡冒險才是你本性中的小特點，你可以說是生活中的冒險王，透過你有點壞有點幽默的搞怪精神，能把平淡無奇的日常變得有趣，常常有讓人哭笑不得的驚人之舉，對於生活情趣的營造，你有著藝術家級的高級潛力，但面對人生的逆境與挫折，則很可能加倍的低潮失落，因此如何提升自己對於痛苦的耐受性、學習在傷痛中治癒自己，才是你最需要學習的。

生活情趣指數：90%

面對逆境的自我療癒指數：65%

C、咖哩太妃糖豬排飯

濃郁牛奶糖香氣拌入異國味道極重的咖哩醬汁中，再配上厚厚的豬排，雖然微微的怪異，但在咖哩包覆下並不算難以入口吧（笑），午餐選擇這道料理的你，個性中其實有著老派保守的一面，不喜歡讓自己落入沒把握的險境中，即使贏面大也絲毫不敢冒險，喜歡追求穩紮穩打的人生。因為凡事都只想取在中間值，你對於生活情趣的經營潛力也只能算是中等（甚至會有點無趣），但面對挫折與逆境，你擅長用成熟的大人思維去理解、接受現況，偶爾遭逢一點風雨其實反而能給你更多的鍛鍊與考驗，讓你更強健、自癒力更強！·

生活情趣指數：70%

面對逆境的自我療癒指數：80%

D、黑糖干炒牛河

選擇干炒牛河卻又搭配了苦甜琵膏這種怪怪大人味的你，其實也透露出個性中有著相當實際的一面。基本上你對於任何事情都有著十分成熟的解讀，某些美好包裝的事物總能被你一眼看穿，講白了你的生活情趣指數偏低，那些生活中浪漫情境的營造，對你來說則是多餘、浪費錢又可能污染環境，重視極簡實用的原則之下，很多時候也讓你像個苦行僧般面對生活的酸甜苦辣，雖然樂趣偏少，卻能讓你十分滿足，對於逆境你就像個打不死的小強，再苦再難都能有很強的自癒力。

生活情趣指數：65%

面對逆境的自我療癒指數：85%

E、草莓肉醬義大利麵

選擇這個十分洋派的義大利料理，也意謂著你對於生活樂趣的追求其實是跨越國界與文化，具有十分遠大的眼界，思考也相當跳躍！而你的本質中還帶有一些稚氣，因此不論此刻的你幾歲，對於每一天的生活，你仍保有一分赤子之心。整體來說，你的靈魂中懷抱著浪漫與理想，對於生活情趣的營造十分有潛力，即便現實生活並不理想，你也總能用阿Q的態度把艱難的日子變得美好，偶爾跌倒受挫，你的確能擁有基本的心靈復原力，但面對嚴厲的考驗與挫折，就可能會有逃避現實、不想面對的狀況。

生活情趣指數：85%

面對逆境的自我療癒指數：70%

F、海鮮鍋燒珍珠粥

有別於其它有明確主食、副食的選擇，選擇了湯湯水水的海鮮鍋燒珍珠粥的你，對於光怪陸離、新奇的事物接受程度頗高，喜歡獵奇、探索，有種自命不凡的氣質，不喜歡和別人走同樣的路。對於一成不變、平淡無奇的生活很容易厭膩，但只要有一點不同的刺激，就能重燃你對於生活的熱情，基本上你對於生活的情趣有一定的要求標準，不過面對逆境你缺乏的是自我換位思考，對於「變通」也不甚擅長，容易卡進牛角尖裡出不來，總是要被動得到新的刺激與碰撞才後知後覺的自我療癒。

生活情趣指數：80%

面對逆境的自我療癒指數：65%

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