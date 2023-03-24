【禁聞】中共大撒幣起反效果？9中國人非洲遇害

【新唐人北京時間2023年03月25日訊】中國公民在中非遭到綁架、襲擊的案件頻發。3月19日，中非共和國傳出有9名中國公民，在中非共和國當地一家中資礦場裡慘遭武裝分子殺害。

近年來中共在非洲「大撒幣」式推動「一帶一路」，幫助非洲多國展開公共建設，但中國人在這些國家的生命安全，卻無法得到保障。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，中非共和國班巴里市市長馬蒂帕塔表示，3月19日清晨，當地一間由中國礦業公司黃金海岸集團（Gold Cost Group）經營的礦場，遭到武裝份子襲擊，造成9名中國人死亡，2名中國人受傷。

據報導，這個礦場才開始運行不久，一夥身份不明的襲擊者先制服了警衛，然後對礦場內的中國人開槍。

大紀元專欄作家王赫：「中共在非洲推行的是新殖民主義。它有很多工程，有很多公司去開礦，結果它用的是國內的中國人，當地人用得很少，沒有帶動當地的經濟發展，也沒帶動當地的就業，反而給當地帶來了很多的環境污染，帶來一系列麻煩的事情。所以說中共到處大撒幣並沒有獲得促進中國人和當地人的友好共處，反而使中國人在當地受到孤立，受到不好的對待。」

目前中非當局正展開追捕，但至今無人承認對這起襲擊事件負責。

當地官員懷疑，發動這起攻擊的是當地叛亂組織「愛國者改革聯盟」（Coalition of Patriots for Change，CPC），但該聯盟否認這項指控，並表示俄羅斯華格納傭兵集團才是真正的幕後凶手。

旅澳歷史學者李元華：「如果是俄羅斯僱傭兵組織參與了，瓦格納集團參與了這場殺害九名中國人的事件，那中共依然會裝聾作啞。因為它認為，它現在和俄國利益，兩人的勾當是最重要的，而幾條中國人的生命並不是它所看重的。」

在9名中國公民在中非遇害之後，雖然中國國家主席習近平指示要嚴懲凶手，確保中國公民安全，但中共駐中非共和國使館和中共外交部，只是提醒當地中國公民注意安全，沒有進一步表態。

李元華：「包括這些當地使館，他是一級官員，他會撈錢是他的目的，建立他的關係網是他的目的。而真正救助當地有困難的中國人，這並不是他的目的，或者說他也是不樂意幹這種事情，因為做這種事情他沒有什麼利益可圖，所以中國的使領館在外邊，對於中國人受傷害完全是不在意的。」

中共官媒也沒有就這起事件做更多後續的報導。

王赫：「中共整個碰到這個事件，它的敘述方式和話語視角本身，它偏離了事實的真相，完全是當局出於它一種洗腦，一種大外宣或一種大內宣的方式來進行操作。而國內的很多媒體，它是要配合中共這個思路來運作的。所以像這類的事情，要麼是把它摁下來不報，要麼就把它進行歪曲報導，這已經是中共媒體的一個常態。」

中國人在中非遇害的消息傳到中國後，引起國內網民的憤怒和議論。

很多網友抱不平說，9名中國公民在中非遇害，中共官方不但沒有派出「戰狼」出面譴責，在中國輿論場上也沒有熱度。

李元華：「中共到處撒幣來講，它也不是說真正想幫助非洲或者說搞好什麼關係，只想讓這些非洲在聯合國投票的時候多一票，站在它的一方，所以它還是一種政治投資。」

美聯社報導說，中非共和國境內的礦場，幾乎由中資企業獨攬。

王赫：「中共的大撒幣，它是為了推行中共獨裁政權的利益，而且它撒幣的對象也是所在國的既得利益集團，它不會把這個錢撒給所在國的那些普通老百姓。所以它是利益集團和利益集團之間的交換，所在國的老百姓和中國普通的老百姓，根本就沒有受惠於中共這個大撒幣。」

近年來，中國公民在中非遭遇綁架、襲擊的案件時有發生。就在幾天之前，一夥武裝分子在中非與喀麥隆的邊界附近，綁架了3名中國公民。

反觀中共對待在中國的非洲公民又是另一番景象。

大陸媒體揭露，非洲留學生在中國求學，他們的獎學金是中國大學生獎學金的數倍。很多人都是單人宿舍，並配備齊全的健身器材、空調等等。

早前甚至還傳出，山東大學為校內留學生公開招募多名學伴的新聞。

編輯/孟心琪 採訪/易如/王明宇

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/03/24/a103675617.html