費城回應化學品泄露事故：週一晚上之前自來水安全

【新唐人北京時間2023年03月28日訊】3月24日，費城雄鹿縣布里斯托爾的盛禧奧工廠發生泄漏，影響了附近的特拉華河。週日上午，費城政府建議居民使用瓶裝水，導致居民到超市搶購瓶裝水。週日下午，費城政府通知，在週一晚上之前，自來水是安全的。

3月26日，費城市向當地居民建議，由於化學品泄漏影響了特拉華河，居民最好飲用瓶裝水。

費城政府在推特上說，目前正在「應對特拉華河支流發生的乳膠產品泄漏事件」。在該市的自來水中「沒有發現任何污染物」，任何潛在的污染物，「出於謹慎考慮，受影響地區的居民可以改用瓶裝水，」

政府通知發出後，引發當地居民擔憂，紛紛搶購瓶裝水，全市商店貨架的瓶裝水被搶購一空。

週日下午，費城政府又發通知說，他們發現，為該市提供自來水的百特水處理廠沒有受到污染影響，因為該水處理廠在泄露發生之前就已經儲存了水，儲存的水要用到週一晚上11點59分，之後，該工廠將在夜間吸入新水，等那時，經測試後才能確定水是否安全。

費城市官員們說，在週一晚上之前，引用自來水是安全的。

該市交通、基礎設施和可持續發展辦公室副主任邁克·卡羅爾（Mike Carroll）在週日晚間的新聞發布會上說，「現在，人們沒有必要衝出去購買瓶裝水，。他建議人們在週日和週一白天用自來水裝滿瓶子，同時等待未來用水情況的更新。

3月24日晚上，費城雄鹿縣布里斯托爾鎮盛禧奧工廠（Trinseo Altuglas ）發生了化學品泄漏，超過8,000加侖的乳膠整理液泄漏到特拉華河附近的水獺溪 （Otter Creek）。週日晚上，盛禧奧在一份聲明中表示，該事件「可能是設備故障造成的」。

卡羅爾告訴CNN，「費城水務局(PWD)通過特拉華河谷預警系統(EWS)意識到了這一點，並從那時起一直在評估情況，以了解對公眾的潛在影響。儘管早期跡象尚未顯示出污染，但我們仍在持續監測。」

泄漏事件之後，美國海岸警衛隊在幫助清理污染。軍事部門在一份聲明中說，「海岸警衛隊人員建議公眾，遠離正在進行清理行動的地區。」

卡羅爾說，排放到特拉華河中化學品除了丙烯酸丁酯外，泄漏物中還釋放出丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸甲酯。

該市表示，把自來水燒沸不會去除有害的化學物質。

位於費城特拉華河對岸的新澤西州南部當局表示，他們正在監測是否有任何污染物進入當地市政飲用水。

3月25日，新澤西州美國水務公司總裁馬克·麥克多諾(Mark McDonough)告訴新澤西州先進媒體（NJ Advance Media），「目前，特拉華河地區水處理廠以外的水源沒有受到影響。」

（記者李郦編譯/責任編輯：胡龍）

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