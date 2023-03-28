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（中央社記者楊明珠東京28日專電）為推動台日觀光服務業數位轉型與綠色轉型合作，追求聯合國永續發展目標SDGs，財團法人商業發展研究院與日本觀光情報流通機構今天在東京舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式。

商研院（CDRI）新聞稿指出，商研院董事長許添財及日本觀光情報流通機構（JTREC）理事長志方紀雄今天在東京全日空洲際酒店簽署合作備忘錄。

內容包括透過合作協助台灣參與聯合國在永續觀光、觀光產業數位轉型議題的參與，維繫台灣以特殊途徑參與聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）的管道暢通，以強化台灣在聯合國永續觀光、智慧交通相關跨境服務流程簡化、資料交換等商業技術標準層面的相互調和及互通計畫的參與，並做出具體貢獻。

見證合作備忘錄簽署者包括日本前參議員暨國際觀光文化交流協會會長藤野公孝、駐日代表處副代表蔡明耀等40多位台日政商界人士。

許添財強調，這次建立的台日合作基礎，除了將擴大合作接軌聯合國觀光標準，更倡議共同推動「台日觀光共同市場」，為雙邊創造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光經濟復甦。

商研院另將結合台日在推動「地方創生」的豐富經驗為基礎，運用最新數位轉型與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續轉型方法，促進在地特色產業、環境生態保護、文化多元包容、友善服務與高體驗價值，實現「美食經濟學（Gastroeconomy）」理想，以促成台灣成為世界觀光島。

為促進台日優質頂級觀光商業對接，拓展日本民眾來台高端旅遊消費縮短逆差，以及前瞻高端旅遊市場，洞察日本高端旅遊發展模式與合作商機，在合作備忘錄簽署儀式後隨即舉辦首屆台日兩國高端旅遊論壇。

雄獅旅行社日本分公司社長李春霖、長川資訊公司董事長郭承和、日本住友集團 SCSK Service Ware公司社長渡邊篤史、JTREC 顧問兼UN/CEFACT EP觀光計畫協同主持人鈴木耀夫、嶺東科技大學副教授兼UN/ CEFACT 永續觀光計畫協同主持人熊婉君及渡邊電機公司董事兼UN/CEFACT 永續觀光計畫主編板垣和芳等參與論壇。

6人分別就前瞻高端旅遊市場，對接永續觀光標準，拓展台日頂級觀光等3大主題提出經驗分享與建言。

論壇後半段，商研院與JTREC並協助雙邊頂級業者交流與商業對接媒合會。出席的台灣業者等包括雄獅、新聯華、新亞、希羅亞、KKday酷遊天國際等旅行社、圓山大飯店、南方莊園渡假飯店、將捷金鬱金香酒店、長川資訊、艾葳精品婚紗、台灣綠色旅遊協會、嶺東科技大學觀光系等。

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日本業者包括全日本飯店聯盟（ANHA）、日本住友集團 SCSK Service Ware公司、國際觀光文化交流協會、 Payke公司、東京觀光財團（TCVB）、日本貿易振興機構（JETRO）、國際觀光學會（JAFIT）等。

許添財率隊所組的高端旅遊交流訪問團此行順道考察日本高端旅遊產業，與潛在業者發展策略夥伴關係，期能為台灣觀光產業復甦翻轉帶來新的可能性。（編輯：楊昭彥）1120328