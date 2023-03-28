美国与日本3月28日（星期二）宣布达成关于加强电动汽车电池关键矿物供应链的协议。拜登政府的高级官员说，这个协议可以通过确保美国及其盟友在关键矿物上不依赖其他国家，是“历史性的”。此举正值华盛顿努力减少它的供应链对中国的依赖。

戴琪：值得欢迎的时刻

美国贸易代表戴琪大使与日本驻美大使富田浩司(Koji Tomita)星期二签署了《日本政府与美利坚合众国政府关于加强关键矿产供应链的协议》。

“今天的宣布证明了拜登总统对建立有韧性和安全的供应链的承诺，”戴琪大使在一份声明中说。“日本是我们最珍视的贸易伙伴之一，这项协议将使我们能够深化现有的双边关系。随着美国继续与我们的盟友和伙伴合作，包括通过《降低通货膨胀法》，来加强关键矿产的供应链，这是一个值得欢迎的时刻。”

这个协议预计会有助于那些使用在日本加工的金属的电动汽车有资格根据《降低通货膨胀法》获得税收优惠。

去年8月颁布的《降低通货膨胀法》包括最高7,500美元的税收抵免，可用于支付购买电动汽车的费用，但该法要求此类电动汽车的电池中使用的部分关键矿物必须在美国国内或与美国有自由贸易协定的国家开采或加工。日本和美国没有这样的自由贸易协定。

日本和欧洲国家曾对《降低通货膨胀法》把它们排除在美国清洁汽车信贷计划之外提出了不满。

一位美国高级官员星期一在对媒体进行的背景吹风会上说，财政部将很快公布有关税收抵免和法律调整的细节。

确保美国及其盟友不依赖其他国家的关键矿产

美国贸易代表办公室在有关这个协议的事实清单中说，“与志同道合的合作伙伴一起加强我们的关键矿物供应链对于清洁能源经济的增长至关重要，并通过确保美国及其盟友与合作伙伴不依赖其他国家的关键矿产来促进经济安全和稳定。”

作为协议的一部分，美日两国将避免对出口到对方的电动汽车电池所需的锂、钴、锰、镍和石墨这些关键矿物征收出口关税并就解决非缔约方影响关键矿产贸易的非市场政策和做法的国内措施以及与全球关键矿产供应链有关的问题进行磋商。

美官员：“历史性的”协议很及时

一位美国高级官员在背景吹风会上说，这个“历史性的”协议在许多方面都来得很及时。

“大流行病、俄罗斯对乌克兰的无理攻击以及其他全球事件凸显了建立有韧性和多元化供应链的重要性。与此同时，美国和我们的合作伙伴认识到有必要以具有环保意识的方式推广新能源和燃料，”拜登政府的一位高级官员说。

美国官员表示，美国在太长的时间里没有对美国的制造能力和美国工人进行投资，使得那些采取非市场政策和做法的国家在关键矿物、电池、太阳能以及其他领域占据主导地位。拜登政府上台后采取了历史性的行动投资和加强国内关键矿产供应链的生产，但清洁能源转型的大小和规模意味着没有一个国家能够独自满足其需求。

“该协议是实现我们最初目标的重要一步，它将进一步促进我们两国之间的公平贸易。它为美国和日本确立了几项具有商业意义的新承诺，”一位官员对媒体说。“该协议还确定了在电动汽车电池开发、关键矿物供应链以及促进整个供应链的可持续性和透明度方面的联合合作领域。”

美日将对关键矿产部门的投资进行审查

根据这个协议，双方还将就外国实体在美日领土内对关键矿产部门的投资进行审查的最佳做法进行商讨，并将分享有关这些关键矿物供应链中潜在的劳工违规行为的信息。

一位官员在回答记者提出的这种投资审查是否是要确保中国的公司或投资人不能购买日本的矿物加工公司的问题时说，关键矿产和关键矿产资产是潜在的、具有重要国家安全影响的投资。

“我们确实与我们的贸易伙伴分享最佳实践，并提供与国家安全相关的投资培训。此外，在《降低通货膨胀法》中，有一项即将生效的条款禁止有关切的实体从税收抵免中受益。因此，这个规定既与《降低通货膨胀法》的结构相一致，也符合我们与盟友和合作伙伴的共同国家安全关切，”这位官员说。

另外一位官员说，在整个过程中，美国与劳工和其他利益相关者进行了非常密切的磋商，以确保该协议解决在磋商过程中从利益相关者那里听到的担忧。

“它涵盖了电动汽车电池最需要的五种关键矿物，并将每两年审查一次。正如我所说，我们正在确保使用我们拥有的所有工具来激励国内的关键矿产生产，包括确保我们能够从多个来源获得这些矿产。本协议中的任何内容均未改变《降低通货膨胀法》中关于采购简单或简单组件的任何其他条款，”这位官员说。

这个协议在签字后立即生效。

美国去年 6 月宣布与日本、加拿大和其他国家签署了一项名为“矿产安全伙伴关系”的多国协定，旨在确保镍、锂和钴等关键矿产的供应。