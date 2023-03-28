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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天公告修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」部分條文，將新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」4項產業類別，並自112年7月3日起實施。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，上市公司產業類別劃分暨調整要點」條文修正後，上市公司產業類別增為33類，將依各上市公司檢送111年度財務報告，按新要點調整分類，上市公司產業類別調整名單將另行公告。

證交所說，現行上市公司劃分為29項產業類別，考量新經濟產業應用科技日新月異及追求永續發展的營運模式，且為使具特色的上市公司發揮群聚效應，證交所爰新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」等4項產業類別，並調整「觀光事業」名稱，以更貼切、清晰易懂的產業類別名稱使投資人易於聚焦，掌握產業脈動。

針對新增4項產業類別，證交所解釋，第一項「綠能環保」，經衡酌國內外能源產業發展趨勢、政府能源政策及考量ESG（環境、社會責任、公司治理）與環境保護等永續發展理念，新增「綠能環保」產業。

第二項「數位雲端」部分，則為促進數位經濟相關產業，及因應後疫情時代創新產業發展，另參酌數位科技應用，包含人工智慧、區塊鏈、5G等產業趨勢，其中雲端技術運算及資通訊安全，是提升企業數位轉型的關鍵角色。

第三項「運動休閒」則是依台灣運動休閒產業受政策支持、企業推廣與自我意識等影響，以及各國愈來愈重視健康議題，運動休閒相關產品的應用也因此愈來愈多元。

第四項「居家生活」：受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，世界各地許多城市經歷居家隔離，尤在後疫情時代，國人追求高品質之生活形態，私人領域空間設計裝潢需求大增。

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另外，證交所將調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，因為現行「觀光事業」類涵蓋餐飲業、旅遊業、住宿業、育樂及遊樂相關產業等，證交所為使產業類別名稱能更貼近公司經濟活動，所以調整名稱為「觀光餐旅」。

另外，為配合政府產業政策並與國際接軌，及使具特色的上櫃公司發揮群聚效應，櫃買中心同樣也將新增綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等4大產業掛牌類別。（編輯：楊凱翔）1120328