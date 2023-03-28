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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，將拉高女性董事比例，2024年起上市櫃公司應在董事屆期後委任至少1名女性董事，有163家目前無女性董事的上市櫃公司明年必須補正。

金管會證期局證券發行組長尚光琪指出，現在香港、馬來西亞均有設置女性董事的強制規定，韓國則有條件規範資產逾2兆韓元上市公司必須任命1名女性董事，台灣為亞洲第4個有強制設置女性董事規範的國家。至於日本、新加坡及菲律賓等，則設有董事會多元化政策。

隨永續及淨零風潮成全球趨勢，金管會證期局長張振山今天率證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、期交所總經理周建隆、集保結算所總經理陳德鄉發布「上市櫃公司永續發展行動方案」。

根據方案內容，金管會將推動上市櫃公司提高女性董事比例，主要有3大措施，第一，今年起申請IPO（首次公開發行）公司應至少委任1名女性董事；第二，2024年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少1名女性董事；第三，2025年女性董事未達1/3者，須在年報揭露原因及改善措施。

根據證交所及櫃買中心調查，今年預計分別會有32家及24家申請IPO，其中各有6家及5家企業尚未有任何1名女性董事。

張振山直言，基本上，企業要申請IPO時就應該有1席女性董事，否則不會同意上市櫃。

不過，簡立忠及李愛玲均指出，考量現在宣布新方案，有企業已在申請IPO路上，可能來不及因應，有企業反映是否可在上市櫃時作出盡快補選女性董事承諾，在一定緩衝期內補正，或在該屆董事任期屆滿時補正；針對實施初期是否給予調適措施，後續會再進行討論。

根據證期局統計，截至3月14日止，有497家、占比達28%的上市櫃公司並無任何一名女性董事，其中有163家上市櫃公司明年董事任期將屆滿，董事改選時就必須增加至少1名女性董事。

目前女性董事未達1/3的上市櫃公司則有225家、占比達13%，必須在2025年前將女性董事占比拉高到至少1/3。

張振山坦言，確實有產業界反映於特定專業找尋女性董事有困難，但提高董事會女性董事比例目的是為讓董事會多元化、存在多元聲音，協助企業發展，而非僅侷限特定專業而已。

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他指出，若有上市櫃公司2025年女性董事仍未達1/3，必須解釋為何沒達成以及要如何改善，屆時主管機關將限期改善並持續追蹤，若上市櫃公司仍未改善，可能在公司治理評鑑遭扣分，甚至被裁處違約金。

為強化獨立董事及審計委員會職能，金管會將同步要求2027年上市櫃公司獨董席次不得低於1/3，且獨董任期不得逾3屆。根據證期局統計，目前有504家上市櫃公司獨董任期已經超過3屆。（編輯：林淑媛）1120328