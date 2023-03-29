俄朝同射導彈 五星連珠 北京墜火流星 【3.29紀元頭條】被勸服？馬雲突回國有何內情

北韓、俄羅斯同時試射彈道導彈 美國航母將停靠釜山

北韓再度發射兩枚彈道導彈，引起美、日、韓三國的同時譴責。南韓國防部當天宣布，美軍航母打擊群，相隔半年將再度到訪南韓，美軍「尼米茲號」航母，將在28日駛入釜山作戰基地，參與兩國聯合軍演。與此同時，俄羅斯海軍在日本海試射超音速反艦飛彈，令東亞局勢緊張升溫引發關注。

北韓27日，再度試射兩枚彈道導彈，落在日本經濟專屬水域外的東海區域。

南韓聯合參謀本部發言人Han Sung-Keun：「今天早上，我軍探測到兩枚短程彈道導彈從北韓的黃海北道中和附近向東海發射。北韓的每枚彈道導彈飛行約370公里（230 英里）後落入東海。南韓和美國情報機構正在分析具體情況和進一步的活動。」

南韓軍方分析，導彈發射是針對美軍「尼米茲號」航母，28日將停靠釜山，以及美韓近年來規模最大的軍演。

日本27日對北韓提出「強烈抗議」，並警告，平壤可能進一步挑釁，包括進行核試驗。

日本內閣官房長官松野博一：「北韓的一系列行動，包括多次發射彈道導彈，威脅到日本、地區和國際社會的和平與安全，違反了聯合國安理會的相關決議；這是絕對不能接受的。」

與此同時，俄羅斯在同一天27日，在日本海從俄軍艦艇試射兩枚蚊式巡弋飛彈（Moskit）。

俄國國防部當天公開了發射影像，並宣布，俄國海軍在日本海進行超音速反艦飛彈試射訓練，並透過Telegram帳號發表一項聲明說，「在日本海水域，太平洋艦隊（Pacific Fleet）針對一項模擬的敵人海上目標發射了Moskit巡弋飛彈。」

多間日本傳媒報道，蚊式巡弋飛彈由在日本海進行訓練的俄軍太平洋艦隊艦艇所試射，命中約100公里外的假想敵方軍艦。

據了解，俄羅斯導彈發射一周前，兩架能夠攜帶核武器的俄羅斯戰略轟炸機Tu-95在日本海上空飛行了7個多小時，莫斯科稱這是一次「計劃中的飛行」。

被中共勸服？馬雲突然回國登上熱搜

阿里巴巴創辦人馬雲已經結束了一年多的海外生活，回到中國。消息人士透露，新任總理李強從去年年底開始要求馬雲回國。

阿里巴巴集團持有的《南華早報》3月27日，和多間大陸傳媒報道，馬雲當天現身杭州，參觀了雲谷學校，這是一間由馬雲於2017年資助的私立學校。

一時間，「馬雲已回國」的話題衝上微博熱搜。

網傳的影片中，馬雲乘坐一輛考斯特，不時與身邊的人交談。

據稱車內還有阿里巴巴集團董事長兼行政總裁張勇，以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

馬雲此前已經在海外旅居一年多，自2020年10月公開批評中共監管機構後，鮮少公開露面。2021年底，馬雲離開中國大陸，旅居海外多個國家和地區。

就在馬雲回國的消息曝光之前，彭博社還在報道稱，中共近來一直在努力說服馬雲返回中國，希望藉此展示政府對商界的支持，但馬雲並未答應。

報道引述一位熟悉此事的知情人士的話稱，馬雲可能是北京修復當局與私營企業之間緊張關係的最佳人選之一，但馬雲對當局的邀請一直持謹慎態度。並說自己已經從阿里巴巴退出，現在專注於研究農業技術。

路透社也引述知情人士的消息說，新任國務院總理李強從去年年底就開始要求馬雲回國。李強認為，這有助於平息外界對中共打壓私營企業的擔憂。

還有兩名消息人士透露，當局要求包括與馬雲關係密切的人，如他的商業夥伴，前往日本親自勸說正在那裏停留的馬雲回國。

自從馬雲創辦的阿里巴巴和螞蟻金服成為中共政府監管打擊的目標後，馬雲選擇在國外居住象徵著對中共治下，民營企業家一種無奈的抗議。

一間中型私營企業的創辦人胡先生告訴彭博社說：「我想說的是，我們的生意越大，對我們來說就越危險。」「馬雲應該繼續作為阿里巴巴的精神領袖，在世界各地旅行，這才是最安全的選擇。」

目前，不清楚馬雲選擇回國的內情以及他是否還能自由出國受到關注。

旅美時事評論員唐靖遠表示，習近平治國理政就像翻烤燒餅，一面烤糊了，急忙翻一面繼續烤。當初把馬雲從他創辦的企業趕走，開始全面打擊民營企業，現在把經濟搞得一塌糊塗，又把他招回來，顯示出親近民營企業的態度。而馬雲是民營企業的標誌性人物，是最好的利用對像。

唐靖遠：我相信這個過程之中，（馬雲與當局）雙方應當經歷了多次的溝通博弈，還有翻來覆去的談條件等等，而馬雲他最終還是選擇回國的這個結果，我覺得並不能夠說明他就接受了當局的招安，真的相信了當局會給他很好的待遇，更可能的是馬雲他其實沒有這樣的資本和條件，和中共的整個國家機器去進行抗衡。他的產業、他的親人等等都在國內，他要麼遵命回國，要麼他就只能夠成為郭文貴第二，除此之外他幾乎沒有甚麼其它太好的選擇。李強要馬雲回國來配合演一齣親商秀，那麼馬雲他終歸是無法拒絕的。

台商外企撤離 中國最富裕縣出現就業困境

中共過去三年的清零政策重創中國經濟，外資撤離，企業相繼倒閉，很多人至今找不到工作，連過去被譽為「中國最富裕縣」的江蘇崑山，現在也出現工人就業難的問題。

有「小台北」之稱的江蘇省昆山市，曾吸引眾多台商投資，這裏不僅是中國最富裕的縣之一，也是中國最繁忙的出口中心之一。但現在的昆山卻出現了另一番景象。

《金融時報》報道說，隨著全球經濟前景疲軟，對中國需求變少，以及中美關係緊張，促使越來越多的台商和外資工廠撤離，貿易訂單大幅縮減，導致崑山經濟一蹶不振。

報道稱，由於訂單減少，當地部份台商開始縮減員工人數、調降時薪、停發簽約獎金。

昆山某勞務公司負責人陳先生：「找工作的話，這邊現在暫時廠裏都不招了。現在都滿了，廠裏的效益也不好，其它的現在也沒有。現在都沒有工作，因為廠裏效益不好，他們也要不了那麼多人，所以他們也不招了。不是我們是這樣，現在所有的都是這樣。」

昆山一家勞務公司負責人陳先生向新唐人電視台表示，現在不僅工廠招工需求少，時薪也很低。

陳先生：「現在16、17（元），高一點了到18，就封頂了現在。這沒辦法，都是這樣了。現在廠裏給原來的員工都把價格壓到很低了，其它員工也不願意走，就是因為現在廠裏效益也不好，出來也沒工作，現在日結甚麼的基本上都沒有，現在在職的都把薪水給壓下來了。」

報道稱，因為訂單減少造成勞動力過剩，崑山許多工廠已經開始拒絕年齡較大的求職者。

陳先生：「廠裏現在也不要人，現在還有的往外裁人。以前找工作很好找，現在不行了。疫情放開了，人也多，現在平時也不好，廠裏訂單也少，現在基本上廠裏訂單少得很。反正現在人撐多的，找不到工作的，現在多的是，昆山這塊。」

當地工廠出貨量減少後，配套的物流業者也叫苦連天。

一間與富士康和和碩合作的昆山物流集團老闆說，今年第一季度的出貨量比去年同期至少下降了三分之一，「我們的司機曾經在上海港找不到停車位，現在停車場有一半都空了」。

這位物流老闆還透露，因地緣政治局勢緊張，當地一些台廠已經開始將部份訂單挪到越南和印度的工廠。

昆山一名官員也悲嘆，「經濟快速成長的日子已經一去不復返了」。

事實上，中國目前經濟放緩，百業蕭條，除了台商，不少美國企業，尤其是涉及高科技的外資企業，都在加速撤離中國。

西門子首席人力資源官維斯（Judith Wiese）表示，公司正在招聘員工並考慮在印度尼西亞、越南和泰國等地增設工廠。

台灣總體經濟學者吳嘉隆：「現在不是外來投資撤而已，中國自己的企業恐怕也要撤到外面去，從外面來做出口，不能在中國做了。所以現在的話，因為製造基地的外移，首先世界工廠角色的衰退，當然就立刻帶來就業機會的流失跟就業問題。」

索尼已經將北京的智能手機廠搬到了泰國；蘋果公司將8個代工廠從中國遷往印度；三星在中國關閉了生產手機、電腦、電視的多個工廠，轉戰越南。

鞋服行業的Nike、Uniqlo、無印良品等國際品牌也先行一步，將代工廠轉向了柬埔寨、越南、孟加拉國等地。

台灣總體經濟學者吳嘉隆表示，中國的「世界工廠」時代即將結束。

五星連珠景觀本周登場 北京驚現火流星照亮夜空

天文學家表示，水星、金星、火星、木星和天王星將在本周連成一線，形成「五星連珠」的天文奇觀。3月28日將是最佳觀測日，屆時北半球和南半球的人都可以看到，即使是在空氣污染較重的城市地區。

美國宇航局表示，人們可以在暮光降臨時，在視野開闊的地方朝西看，這五顆行星會在弦月的下方，形成一道弧線。

其中，木星、火星和最亮的金星肉眼就能看到，而水星和天王星可能顯得較為微弱，需要藉助雙筒望遠鏡才能看到。屆時不妨仰望夜空，一睹這難得一見的天文奇觀。

與此同時，在北京等地區也出現一天文奇觀，3月27日凌晨，一位民眾的行車記錄器拍下罕見異象：一顆耀眼的火流星劃過北京上空，先是閃爍的藍光，最後紅光，出現三藍一黃的光焰，將夜空照亮，然後墜落。

北京天文館研究員朱進介紹，流星的亮度達到金星的亮度，就可以稱之為火流星。從民眾拍攝的影片來看，這顆火流星非常亮，且比平常看到的火流星更大，它在劃落時發生碎裂，有可能會有隕石墜落。

中國自古認為天墜隕石是不祥之兆，人間將有大事發生。唐代著名天文學家、預言家李淳風所著的《乙巳占》中記載道：「流星是上天的使者，飛行在不同的星宿中，向人間展示天警。人們看到的流星大，對應的流星的使命也大，對應的人間事件更大，將發生的災難更重。」

具有代表性的事件是1976年，吉林罕見降下大隕石，同年，發生唐山大地震，也在同一年，毛澤東、周恩來、朱德等中共黨魁及大人物病亡。@