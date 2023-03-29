證交所蒐集各國碳交易資訊 將助環保署建置交易機制

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所今天表示，依金管會規劃，蒐集國外溫室氣體自願交易機制經驗，將提供環保署參考，並協助環保署建置溫室氣體自願減量額度交易機制。

針對國外溫室氣體自願交易機制、經驗，證交所主管在上市櫃公司永續發展行動方案」說明記者會表示，新加坡已成立兩個以上碳權交易所，韓國也已成立且積極運作，日本則是試行碳權交易所機制，並可望在今年運作。

證交所說明，台灣的碳交易制度仍由環保署主導，金管會接受環保署的委託，由證交所蒐集研議國外相關制度與經驗，並協助環保署建置交易機制。

「上市櫃公司永續發展行動方案」是金管會繼公司治理3.0後，再度發布的行動方案，提升發展高度至聚焦轉型為ESG（環境、社會責任、公司治理），以治理、透明、數位、創新為4大主軸，建構5大面向，包括引領企業淨零、深化企業永續治理文化、精進永續資訊揭露、強化利害關係人溝通、推動ESG評鑑及數位化等。

證交所解釋，推動上市櫃公司永續發展行動方案，首先將鎖定ESG評鑑及數位化，7月3日上線的ESG資訊平台，採取「儀表板」式的圖表呈現，提供多元視覺的統計分析，方便使用者閱讀，資料庫內容除個別公司的ESG資料，也可依產業分類查詢資料。

深化企業永續治理文化部分，證交所將配合上市櫃公司永續發展行動方案修訂法規，及透過公司治理評鑑推動，如上市公司獨立董事席次不低於1/3、薪酬合理化、上市公司獨立董事任期不得逾3屆、提升上市公司女性董事比例等，並規劃於2023年訂定永續發展委員會組織規程參考範例。

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此外，在「精進永續資訊揭露」的面向，證交所落實政策，規劃推動20億元以下公司編製永續報告書輔導方案，輔以抽查永續報告書，並強化確信機構管理要點，以提升資訊揭露品質。

證交所去年已建構ESG生態系，推動ESG資訊平台、ESG評鑑、多元化ESG商品、協助企業碳盤查、教育訓練、周邊單位永續發展轉型，以及投資人關係連結等7大方案，今年度全力配合推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，深化生態系各項方案。（編輯：黃國倫）1120329