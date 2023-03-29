吃白粥難養胃，喝果汁都會有脂肪肝？有營養師指，有10種老生常談的養生習慣，其實十分傷身，甚至養成「病」。錯誤習慣包括，喝果汁補充維他命、食白粥養胃等概念，可能本末倒置地影響健康，甚至導致脂肪肝、癌症。

10個錯誤養生習慣 恐患脂肪肝致癌

內地營養師谷傳玲在其社交媒體表示，許多中老年人常常談論養生，但大部份均採用錯誤或無效的養生方式，甚至會令自己養成各種疾病。其中包括，早起喝鹽水排毒、吃白粥養胃、喝大骨湯補鈣、紅酒美容養顏、喝果汁補充維他命、喝湯底補身、吃「土榨油」（即採用傳統的方法壓榨得到的新鮮油） 、油出煙後再炒菜。

第1至5個錯誤養生習慣：

錯誤養生習慣

錯誤養生習慣：早起喝鹽水排毒

錯誤養生習慣：早起喝鹽水排毒

錯誤養生習慣：吃白粥養胃

錯誤養生習慣：吃白粥養胃

錯誤養生習慣：吃白粥養胃

錯誤養生習慣：喝大骨湯補鈣

錯誤養生習慣：喝大骨湯補鈣

錯誤養生習慣：喝紅酒美容養顏

錯誤養生習慣：喝紅酒美容養顏

錯誤養生習慣：喝紅酒美容養顏

錯誤養生習慣：喝果汁補充維他命C

錯誤養生習慣：喝果汁補充維他命C

錯誤養生習慣：喝果汁補充維他命C

錯誤養生習慣1. 早起喝鹽水排毒

有人認為，喝鹽水可以通過尿液和汗液將身體的代謝廢物排出體外。不過，飲用普通水已有同樣效果，鹽水反而令身體更易缺水，血壓更易失控。

錯誤養生習慣2. 吃白粥養胃

白粥軟爛，不需要咀嚼，也不會用胃去磨碎，是否有效養胃？

白粥並不能養胃，只能節省胃部的工作量。白粥的成分只有水和澱粉，營養價值不大，而且還會提高血糖水平，所以並非養胃之選。

錯誤養生習慣3. 喝大骨湯補鈣

即使剁碎加醋煮大骨湯，骨頭裡的碎片仍然很難溶解到湯中。所以骨頭湯中的成分不是鈣，而是嘌呤和脂肪。

錯誤養生習慣4. 喝紅酒美容養顏

紅酒含有豐富的白藜蘆醇，具有抗氧化、抗炎作用，適量飲用的確對皮膚有益。但紅酒未稱得上可美容養顏，而且還容易傷害肝臟。即使只喝一口，肝臟也會承受負擔。

若想要補充白藜蘆醇，可以直接食用葡萄，效果相同。

錯誤養生習慣5. 喝果汁補充維他命C

不是所有果汁均含有維他命C。蘋果汁、梨汁和葡萄汁中的維他命C含量非常低，而且果汁的游離糖含量高，不僅容易導致血糖升高，還會增加脂肪肝的風險。

補充維他命C，建議食用柑橘類水果、士多啤梨和奇異果等。

第6至10個錯誤養生習慣：

錯誤養生習慣

錯誤養生習慣：食物趁熱吃

錯誤養生習慣：喝火鍋湯補身體

錯誤養生習慣：喝火鍋湯補身體

錯誤養生習慣：飯菜放涼再放進冰箱

錯誤養生習慣：飯菜放涼再放進冰箱

錯誤養生習慣：吃「土榨油」（即採用傳統的方法壓榨得到的新鮮油）

錯誤養生習慣：吃「土榨油」（即採用傳統的方法壓榨得到的新鮮油）

錯誤養生習慣：吃「土榨油」（即採用傳統的方法壓榨得到的新鮮油）

錯誤養生習慣：油出煙後再炒菜

錯誤養生習慣6. 趁熱吃

常聽到飯和湯要趁熱吃，但根據國際癌症研究機構的研究，超過65°C的熱飲或食物都有致癌風險，應該等到飲食降溫後再食用。

錯誤養生習慣7. 喝火鍋湯底補身體

煮得愈久的湯就愈有營養，這是一個錯誤的觀念。

火鍋湯中含有的農藥殘留、草酸、鹽和脂肪、脫氧雞糖等物質，有損健康，甚至可能導致高尿酸等問題。因此，不建議飲用火鍋湯。

錯誤養生習慣8. 飯菜放涼再放進雪櫃

將食物放在室溫下冷卻，容易滋生細菌。若不再經過加熱便食用，很容易導致食物中毒。

最好的做法是將熱飯菜立即放進消毒過的密實保鮮盒中，然後放進雪櫃保存。

錯誤養生習慣9. 吃「土榨油」（即採用傳統的方法壓榨得到的新鮮油）

土榨香油和土榨花生油，由於沒有經過精煉處理，容易受黃曲霉毒素污染，增加致癌風險。

土榨油中的雜質很多，煮食時容易產生煙霧，這些煙霧中也可能含有致癌物質。

超市出售的精煉油更符合食品安全標準，建議選擇精煉油食用。

錯誤養生習慣10. 油出煙後再炒菜

冒煙即是，開始產生反式脂肪酸和致癌物。建議採用正確方法，在熱鍋涼油放蔥花，蔥花冒泡不變焦前，就可以放菜。

延伸閱讀：全港逾100萬人有脂肪肝

根據本港衞生署資料，非酒精性脂肪肝（簡稱脂肪肝）是指一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以至肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等，而積聚脂肪的成因與飲酒或其他繼發性因素無關。

點擊圖片了解「非酒精性脂肪肝」 ：

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

非酒精性脂肪肝

香港中文大學肝臟護理中心早於2008年至2010年間進行了一項全民肝臟健康普查研究，發現在922位市民當中，有264位（28.6%）是脂肪肝患者，並由此推算有逾100萬名港人已患脂肪肝，當中超過4萬人的肝臟已出現嚴重纖維化或肝硬化。

延伸閱讀：預防脂肪肝6大方法

本港衞生署指，要維持肝臟健康及減低患上脂肪肝的風險，可注意以下6點：

預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

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預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

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預防脂肪肝方法

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預防脂肪肝方法

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預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

預防脂肪肝方法

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延伸閱讀：10類食物有助消除脂肪肝

營養師程涵宇曾分享10類有助消除脂肪肝的食物，當中包括咖啡、水果和堅果，並指出它們的功效：

台灣營養師程涵宇分享10款有助消除脂肪肝的食物。

有助消除脂肪肝的食物：咖啡

有助消除脂肪肝的食物：咖啡

有助消除脂肪肝的食物：綠色蔬菜

有助消除脂肪肝的食物：綠色蔬菜

有助消除脂肪肝的食物：水果

有助消除脂肪肝的食物：水果

有助消除脂肪肝的食物：豆類

有助消除脂肪肝的食物：豆類

有助消除脂肪肝的食物：豆類

有助消除脂肪肝的食物：魚

有助消除脂肪肝的食物：魚

有助消除脂肪肝的食物：燕麥

有助消除脂肪肝的食物：燕麥

有助消除脂肪肝的食物：堅果

有助消除脂肪肝的食物：堅果

有助消除脂肪肝的食物：堅果

有助消除脂肪肝的食物：薑黃

有助消除脂肪肝的食物：薑黃

有助消除脂肪肝的食物：橄欖油

有助消除脂肪肝的食物：橄欖油

有助消除脂肪肝的食物：蒜頭

台灣營養師程涵宇分享10款有助消除脂肪肝的食物。

延伸閱讀：日本人以長壽聞名 全因常吃6類食物養生

台灣營養師何沂霖曾在其facebook發文，指日本人長壽健康的秘訣，全因多吃以下6類食物。這些食物的營養價值很高，均為日本人常吃的，且在食肆、便利店甚至他們家中也很見：

增強免疫力食物

增強免疫力食物

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增強免疫力食物

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延伸閱讀：常做8種運動可延命養生

美國《梅奧診所學報》（Mayo Clinic Proceedings）有研究指出，與久長不做運動的人相比，做運動的確能延長壽命。而且不同種類的運動所延長的壽命也有所不同，研究人員更指出如果與伙伴一同做運動，效果比獨自做更好：

常做8種運動可延長壽命 常做8種運動可延長壽命 常做8種運動可延長壽命

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