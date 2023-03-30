上週日開始，美國又傳出多起列車出軌的意外，再度引發汙染的擔憂。上個月初，俄亥俄州的東巴勒斯坦，發生貨運列車出軌的意外，造成有毒化學物質外洩，事發近兩個月後，影響持續擴大，包括馬里蘭州當局，正極力阻止來自東巴勒斯坦的汙染廢水，送入自家的污水處理廠。另外，賓州費城的主要飲用水來源，也因為上周五遭化學物質汙染，引發民眾瘋搶瓶裝水！

空拍現場一片焦黑殘骸，完全看不出這本是一輛滿載鐵礦的列車，這週一，在加州境內的莫哈維沙漠出軌，共55節車廂全毀，出軌原因還在調查。

前一天週日夜間，還有一輛加拿大太平洋鐵路的列車，在北達科他州郊區發生意外，70節車廂中有31節出軌，造成危險物質外洩，不過當局和鐵路公司宣稱，沒有安全疑慮，兩起事件都無人傷亡。德州參議員 克魯茲(Ted Cruz)：「蕭爾先生，我要求你回答我剛剛問的問題。」但近期美國鐵路事故頻傳，特別是上個月，由諾福克南方營運的一輛貨運列車，在俄亥俄州東巴勒斯坦出軌，造成有毒物質外洩的爛攤子還沒解決。諾福克南方執行長 艾倫.蕭爾(Alan Shaw)：「國家環保局、俄亥俄環保部門、和賓州環境資源部門，至今仍在不斷做檢測，全都顯示空氣和水都安全。」但其他州可不這麼認為，馬里蘭州最大城巴爾的摩，正極力阻止汙染廢水流進城裡。巴爾的摩市議會主席 莫斯比(Nick Mosby)：「完全無法接受，又是一起環境不公，對我們城市帶來負面影響的案例。」上周五，巴爾的摩當局發現，肇事的諾福克南方鐵路公司，打算把共675加侖、準備要處理的廢水，送進巴爾的摩的巴克河(Back River)污水處理廠。消息一出，引發當局強烈反彈，全體議員立刻在周一通過一項決議案，要求國家環保局保留這項決定。巴爾的摩市議員 科恩(Zeke Cohen)：「在我看來，略過我們的意見做出這決定，對市長、市議會和地方社區，是不公平且不尊重的。」當局擔心自家的污水廠，沒有足夠設備來處理所有的廢水；再加上兩個星期前還發生過爆炸事故。巴爾的摩市議員 科恩：「像巴爾的摩這樣的城市，已經承受巨大的環境負擔，因此我們不該被迫接受其他人惹的禍、替他們清理善後。」隔壁的賓州心有戚戚焉，因為供應費城200萬居民飲水的德拉瓦河，也受到威脅。交通基礎建設與永續部副總監 卡羅爾(Mike Carroll)：「德拉瓦河遭到汙染，不過我們已經關閉河流的進水口。」同樣是上周五，有數千加侖的工業化學物流入德拉瓦河，非常靠近民生用水區的主要進水口。交通基礎建設與永續部副總監 卡羅爾：「費城的水利系統從未出現過任何污染。」而就在當局發布了用水安全警告後，馬上引發全城恐慌，瘋狂搶購瓶裝水。賓州居民：「大概有50到60人排長龍等著取水。」不少商店貨架上的瓶裝水立刻被掃光，但幾小時後，當局又發推文強調飲水很安全，沒有買瓶裝水的必要。賓州居民：「看看那些在俄亥俄州的人就知道，大家都一樣，都選擇相信，結果看看發生什麼事。」而流入河中的三種化學物，當中的一種，跟俄亥俄州毒列車外洩的一致；造成河流汙染的業者出面強調，是設備問題惹的禍。材料公司Trinseo PLC高級製造工程師 湯瑪士(Tim Thomas)：「我們會清理善後，負起全責。」交通基礎建設與永續部副總監 卡羅爾：「系統內水源充足，並確定無汙染物。」而看看事主俄亥俄州，這所距離毒列車出軌地點只有1.6公里的小型高中，事發當時，空氣還瀰漫著大量有毒物質，但如今已經回歸正常。東巴勒斯坦田徑教練 珊森巴特(Bonnie Sansenbaughter)：「我們被告知很安全，因此就會是安全的，我們必須相信，這是有科學根據的，我是一名科學老師。」隨著高中春季運動聯賽開跑，並在在東巴勒斯坦高中舉辦，當地師生只擔心這件事。東巴勒斯坦高中體育指導員 帕夫洛維奇(Dwayne Pavkovik)：「一直有其他學校問我們，有沒有可以幫忙的？怎麼幫？我會打電話回去說，想幫忙嗎？真的想幫忙嗎？那就來我們這裡，向大家證明這裡很好、很安全。」東巴勒斯坦高中高三生：「我想他們應該能來這裡，進行幾個小時的比賽。」俄亥俄州環保部門，周一在國會聽證會上表示，至少還要再兩個月，才能把受汙染的水質和土壤完全清理完畢。

※請勿在此灰線下區域輸入任何文字，會被程式濾掉！