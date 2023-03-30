2023年03月30日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

海洋委員會「海洋污染防治法」自2000年施行至今未通盤檢討修正，耗時多年協商終於迎來新進展，行政院會今（30）日通過海洋污染防治法修正草案，規劃向原油進口、海域工程、海洋棄置等業者徵收「海洋污染防治費」，成立基金專款專用於海洋污染防治，並祭出最高1億元重罰，要嚇阻海洋污染行為。

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2016年北海岸石門外海發生「德翔台北」貨輪擱淺事故，船身破裂導致重油外洩，造成重大海洋污染。資料照，林倩如攝鎖定輸油、海域工程等潛在污染源 將開徵海污費、祭億元重罰

海洋污染防治法自2000年施行，因應台灣海域接連發生重大漏油污染事件，環保署自2017年啟動修法預告，中間經歷海洋委員會成立，轉移主管機關，行政院會今（30）日審查通過「海洋污染防治法」修正草案，送交立法院審議。

海委會海洋保育署長黃向文今日說明修法重點，草案訂定「海洋污染防治費」規範，要向潛在污染行為人徵收，包含經許可的海洋棄置業者、油輸送業或其他物質進口業者、海域工程業者，確切費率由主管機關訂定。海污費收入納進「海洋污染防治基金」，專用於海污防治及應變，如清除、監測或設備採購等。

罰則也有所提高，黃向文指出，未經許可從事油輸送、海洋工程等可能早成海洋污染行為者，最高可處1億元罰鍰，未採取防止措施者最高可罰3000萬元，緊急污染事件未依規定處理者可開罰最高5000萬元。

今日行政院會也通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，強化海巡機關執法規範。海委會主任委員管碧玲於會後表示，今日通過的兩項法案具有眾大意義，海污法為保護海洋、「器械」條例則是讓海洋執法者無後顧之憂。

海保署長黃向文說明海污法修法重點。圖片來源：行政院提供強化機關權責、各類污染源管理

海委會說明，海污法修法確定中央主管機關為海委會，規定海委會必須發布「國家海洋污染防治白皮書」，同時也要求地方政府應訂定海洋污染緊急應變計畫，港口機關應監測港區水質等，強化各有關機關權責。

草案要求船舶必須配合查驗船上污染應變程序、員工生活垃圾紀錄簿等等，若隨意棄置廢污水、油或廢棄物，一般船舶最高可罰300萬元，一定規模的油輪或化學品船則可罰3000萬元。

對於污染源控管，除了全面禁止「海上焚化」，明定陸源廢棄物清除權責，並透過增訂對海洋設施等人工構造物之查核及除役計畫之規範，要達成海洋廢棄物減量。

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