連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (30) 日公告去年財報，第四季稅後純益 9.22 億元，雖然季減 22.1%，但年增 62.2%，每股純益 5.89 元，歷年同期最佳；全年稅後純益 38.38 億元，年增 88.5%，每股純益 25.02 元，也歷年新高。

貿聯去年營收 136 億元，季減 6.4%、年增 70%；毛利率 26.3%，季增 0.5 個百分點、年增 3.2 個百分點；營業利益 14.49 億元，季減 7%、年增 88.3%；營益率 10.7%，持平前季、年增 1 個百分點。

全年來看，貿聯去年營收 537.57 億元，年增 88.2%；毛利率 25.6%，年增 2.4 個百分點；營業利益 55.46 億元，年增 109%；營益率 10.3%，年增 1 個百分點。

貿聯去年獲利大躍進，主要受惠併購 INBG 及車用、工業等長期動能穩健；其中，車用受惠新客戶逐漸增加，來自電動車業績貢獻持續成長，工業方面，雖然資本設備需求明顯開始放緩，但其他工業用類別需求依然強勁。

不過，貿聯坦言，電器因消費者信心指數惡化，客戶持續下調訂單，並下修短期預測；資訊數據應用的部分，周邊設備和高效能運算也仍然在消化庫存當中。

除了獲利繳佳績，貿聯也通過中華公司治理協會 CG6013(2021) 公司治理制度評量認證，獲得「標準認證」，為 12 家企業中唯一的電子業公司。

貿聯總經理鄧劍華表示，公司近年來在環境指標上有顯著的進步，原本目標 2020 到 2030 年間，要減少 42% 溫室氣體排放密度，但已在去年完成，提早 8 年達陣，因此也制定新目標，2022 到 2030 年間，溫室氣體排放總量及密度要降低 50%。

目前貿聯的減碳措施包括，持續擴大太陽能發電系統、採購再生能源、更換電動車、協助復育台灣森林。其中，更換電動車的部分，貿聯在全球各據點共有 142 部汽油動力公務車，將全數更換為電動車。